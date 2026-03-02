Nesta quarta-feira

Athletic Club será o terceiro time mineiro que o Rio Branco enfrenta na Copa do Brasil

Capa-Preta perdeu os dois confrontos anteriores e nunca ganhou um jogo contra equipes de Minas Gerais

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:51

Rio Branco-ES x Ipatinga, pela Copa do Brasil 2011 Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

O Rio Branco-ES encara o Athletic Club, nesta quarta-feira, no jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. A partida, que terá transmissão ao vivo do ge.globo, marca a oitava participação do Capa-Preta na competição e a terceira vez em que enfrenta equipes de Minas Gerais. Nas duas outras ocasiões, os adversários foram Cruzeiro e Ipatinga, respectivamente em 2003 e 2011, com o Brancão derrotado em ambos os confrontos.

Os ex-jogadores Chico e Ronicley, que hoje fazem parte da comissão técnica do treinador Rodrigo César, vivenciaram a experiência de defender o Rio Branco-ES na Copa do Brasil. Goleiro do Capa-Preta, em 2003, Chico enfrentou o Cruzeiro, que naquele ano conquistou a Tríplice Coroa do futebol brasileiro.

Atual preparador de goleiros do Brancão, Chico conta que estreou em competições nacionais naquele confronto, mas pouco pôde fazer contra a equipe que seria campeã do torneio. No fim, o Rio Branco foi goleado por 4 a 2 (assista acima), no jogo único da primeira fase, e foi eliminado.

Chico contou que "aquele jogo foi um divisor de águas na minha carreira e de muitos atletas ali. Foi meu primeiro jogo nacional pelo Rio Branco, eu estava com 23 anos e nunca tinha jogado uma partida de nível nacional. A gente pegou uma equipe que, naquele ano, ganhou tudo. A preparação da nossa equipe não foi adequada para aquele jogo, nós começamos a treinar faltando dez dias para a partida, e o Cruzeiro já vinha disputando o Campeonato Mineiro. Foi um jogo atípico, a gente saiu na frente no placar, conseguimos suportar bem a partida, mas depois a qualidade individual dos atletas falou mais alto, como a do Alex na cobrança de falta, mas a gente suportou até onde conseguiu. A gente fez um jogo parelho, mas depois a qualidade do elenco do Cruzeiro e a nossa falta de preparação acabaram pesando e a gente acabou eliminado", disse.

Eliminação para o Ipatinga, em 2011

Ídolo da torcida capa-preta, "Roni" atuou nos dois jogos, em 2011, quando o time capixaba enfrentou o Ipatinga. No jogo de ida, realizado no Salvador Costa, o clube mineiro venceu por 1 a 0, gol de Léo Medeiros, de falta. Na volta, no Ipatingão, derrota de 3 a 0 (assista), com Chiquinho e Alessandro marcando duas vezes. Atual coordenador técnico do Rio Branco, o ex-atleta comentou a respeito da participação da equipe em 2011 frente à de 2026, além de destacar a diferença de função em cada uma.

Aqui fora é outro mundo, outro jogo, a gente vive o jogo de outra maneira. Na época, fizemos um jogo interessante em casa, perdemos de 1 a 0, mas sempre são jogos difíceis contra os mineiros. Espero que nesse ano a gente possa desenhar outro repertório e passar de fase, mas a gente vive outro momento, um momento bom dentro do nosso parâmetro de jogo, então espero que a gente possa sair com um final feliz nesse ano Ronicley Coordenador técnico e ex-jogador do Rio Branco

