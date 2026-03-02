Copa do Brasil 2026

Rio Branco x Athletic Club terá transmissão ao vivo do ge.globo

Jogo único da segunda fase acontece nesta quarta-feira. Saiba como assistir!

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:28

Rio Branco dominou os maiores públicos do Futebol Capixaba Crédito: Divulgação/ Rio Branco

Rio Branco-ES e Athletic Club se enfrentam, nesta quarta-feira, no jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2026. A partida, que acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partir das 20h (de Brasília), terá transmissão ao vivo do ge.globo.

A narração será de Luca Lanes, com comentários de Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte ES. Segundo ele, o campeonato é de suma importância para equipes do Espírito Santo de forma geral, e garantiu uma cobertura especial tanto no site quanto nas redes sociais de A Gazeta.

"Esportiva e financeiramente, a Copa do Brasil é uma competição muito importante para os times capixabas. Por isso, estaremos com uma grande equipe no Kleber Andrade para fazer a cobertura desse jogo e trazer o melhor conteúdo para o capixaba. Tudo estará disponível no site e também nas nossas redes sociais", disse Filipe Souza.

Este será o segundo ano consecutivo em que o jogo do Rio Branco-ES na Copa do Brasil é transmitido pela equipe capixaba do ge.globo. Em 2025, o confronto contra o Novorizontino, pela primeira fase da competição, também foi televisionado para todo o Brasil através do site.

As imagens de Rio Branco 1 x 3 Novorizontino no Kleber Andrade pela Vopa do Brasil Crédito: Ricardo Medeiros

O jogo poderá ser visto por celular, tablet e computador. Também é possível assistir ao jogo na SmarTV, desde que seja feito o espelhamento de tela do smartphone ou ligar o PC na TV, via cabo HDMI.

O mando de campo do time capixaba foi definido por meio de sorteio. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, quem vencer avança para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem garantir a classificação vai enfrentar o Ypiranga-RS, que eliminou o Ji-Paraná, de Rondônia, com uma vitória por 2 a 0.

Rio Branco, campeão capixaba de 2025 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Passo a passo para se cadastrar na Globo.com

Para assistir ao jogo, o torcedor não paga nada. Basta fazer o cadastro na Globo.com (clicar aqui) e adiantar o seu login. Se você for cadastrado na Globo, insira o e-mail e senha.

Caso não seja cadastrado, clique em CRIAR CONTA. Em seguida, coloque um e-mail, nome e data de nascimento. No terceiro passo, adicione seu gênero e nome social. Complete com a sua localização, senha e basta concordar com os termos de uso. Pronto!

