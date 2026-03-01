Futebol Capixaba

Vitória é o primeiro capixaba classificado para a Copa do Brasil 2027

Mesmo que seja eliminado, na semifinal do Estadual, Alvianil fica com a terceira vaga do ES

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:17

Vini, Vitória Crédito: André Serrão I Click do Lance

O Vitória-ES é o primeiro time do Espírito Santo classificado para a Copa do Brasil 2027. A vaga foi conquistada neste domingo, com a classificação do Alvianil para as semifinais do Campeonato Capixaba 2026.

Com as mudanças promovidas pela CBF, a partir deste ano, o Estado do Espírito Santo passou a ter três representantes na Copa do Brasil. As vagas são destinadas aos três primeiros colocados na classificação final do Campeonato Capixaba: campeão, o vice e o semifinalista com a melhor campanha geral no Estadual (somatória dos resultados da primeira fase, das quartas e das semifinais).

Na primeira fase, o Vitória-ES foi o líder, com 20 pontos. Somando com os quatro conquistados nas quartas de final - empate e triunfo diante do Forte -, o Alvinil chega à semifinal, para enfrentar o Porto Vitória, com 24 pontos no total.

Na outra disputa por um lugar nas finais, tem Serra e Vilavelhense. Nenhum dos dois times, em caso de eliminação, somaria mais do que 24 pontos no total. O Tricolor Serrano chega à semifinal com 17 pontos e o Vila com 15.

Com isso, no pior dos cenários, o Vitória-ES termina o Campeonato Capixaba na terceira colocação e fica com uma das três vagas do Estado para a Copa do Brasil. Em 2027, o Alvianil vai jogar a competição nacional pela sétima vez em sua história.

