Futebol Capixaba

Vitória goleia e avança às semifinais do Campeonato Capixaba

João Paulo, duas vezes, Gustavo Tonoli e Vini marcaram os gols da classificação

Publicado em 1 de março de 2026 às 18:15

Vitória Crédito: André Serrão I Click do Lance

Desde 2019, quando o Campeonato Capixaba passou a adotar o atual formato de disputa, apenas um time chegou a todas semifinais. E esse time é o Vitória-ES, que em 2026 segue na luta pelo título. Na tarde deste domingo, no estádio Salvador Costa, o Alvianil goleou o Forte, por 4 a 1, no jogo de volta das quartas de final. Como havia empatado, na ida, por 1 a 1, o time da Capital ficou com a vaga. João Paulo, duas vezes, Gustavo Tonoli e Vini marcaram os gols da classificação.

Nas semifinais, o Vitória-ES vai enfrentar o Porto Vitória. O Verdão da Capital avançou com um triunfo por 1 a 0 sobre o Rio Branco-ES, após ter empatado no jogo de ida.

De acordo com a tabela, publicada no site da Federação de Futebol (FES), os jogos das semifinais do Campeonato Capixaba estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 7 e 14 de março.

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Forte encerra as suas atividades na temporada 2026. O clube de Castelo retorna apenas no ano que vem, quando novamente vai jogar a primeira divisão do Estadual.

O jogo

Vitória Crédito: André Serrão I Click do Lance

No primeiro tempo, o Vitória-ES dominou completamente o Forte e construiu uma goleada ainda antes do intervalo. Logo aos quatro minutos, João Paulo abriu o placar, após jogada de Vini, e pouco depois Gustavo Tonoli ampliou em cobrança de pênalti sofrido por Carlos Vitor. Mantendo a pressão, o Alvianil marcou o terceiro com Vini, aproveitando cruzamento rasteiro, e transformou a vitória em passeio, aos 28 minutos, quando João Paulo cabeceou para as redes em lance validado pelo VAR. O placar poderia ainda ser mais elástico, mas o goleiro Bartô fez pelo menos três defesas importantes.

No segundo tempo, o Vitória-ES administrou a larga vantagem construída na etapa inicial e controlou as ações diante do Forte, mesmo diminuindo o ritmo. O Alvianil ainda criou boas chances, como na finalização perigosa de Carlos Vitor e na cabeçada de Tony defendida por Bartô, enquanto o Forte conseguiu seu gol em um belo lance de Breno Mariano, que acertou uma bicicleta após cruzamento da esquerda. A equipe visitante ainda teve a oportunidade de marcar mais um em cobrança de pênalti, mas Rael desperdiçou. Sem sofrer ameaças reais, o Vitória confirmou a vaga nas semifinais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta