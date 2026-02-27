Futebol Capixaba

Vilavelhense elimina Desportiva e está nas semifinais do Capixaba

Time de Vila Velha pega o Serra no confronto que vale vaga na decisão

O Vilavelhense está nas semifinais do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta sexta-feira, no estádio Sumaré, o time canela-verde empatou com a desportiva Ferroviária, em 1 a 1, no jogo de volta das quartas de final. Como havia empatado, na ida, também por 1 a 1, o Vila ficou com a vaga, por ter a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados. A Tiva abriu o placar com um gol contra de Gabriel Silva e Diogo Bolt garantiu a classificação.

Nas semifinais, o Vilavelhense vai enfrentar o Serra. O Tricolor Serrano avançou com uma vitória de 1 a 0 sobre o Real Noroeste, após ter sido derrotado por 2 a 1 no jogo de ida.

De acordo com a tabela, publicada no site da Federação de Futebol (FES), os jogos das semifinais do Campeonato Capixaba estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 7 e 14 de março.

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Vilavelhense agora vai jogar a Copa Espírito Santo, a partir do dia 11 de abril. O Vila estreia na competição estadual contra o Capixaba, como visitante.

Eliminada do Campeonato Capixaba, a Desportiva Ferroviária vai jogar a Copa do Brasil. Na quinta-feira, a Tiva enfrenta o Sport, no estádio Kleber Andrade, pelo jogo único da segunda fase.

O jogo

No primeiro tempo, o Vilavelhense começou melhor e levou perigo principalmente com Kelvin, mas quem foi eficiente foi a Desportiva Ferroviária. Aos 25 minutos, Tiago Moura cobrou escanteio, a bola desviou na cabeça do zagueiro Gabriel Silva, do Vila, e Tiva abriu o placar com o gol contra. O jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e cartões para o time canela verde, enquanto a Desportiva tentou explorar bolas paradas e finalizações de média distância. João Victor ainda fez defesas importantes, mas o resultado parcial favoreceu a equipe grená, que foi para o vestiário em vantagem.

No segundo tempo, o Vilavelhense buscou o resultado e garantiu a classificação diante da Desportiva Ferroviária. Logo no início, a Tiva quase ampliou no agregado com bola na trave de Gilberto Santos, mas quem marcou foi o Vila: aos nove minutos, Diogo Bolt recebeu em profundidade, invadiu a área e finalizou cruzado para empatar a partida. A Desportiva pressionou em busca do "gol salvador", levando perigo em faltas cobradas por Tiago Moura e em bolas alçadas na área, enquanto o time da casa quase ampliou com Guilherme Augusto, em lance polêmico que não resultou em pênalti. Nos minutos finais, o Vilavelhense segurou o resultado e confirmou a vaga nas semifinais.

