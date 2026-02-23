Vitória reage, empata com o Forte e fica perto da semifinal do Capixaba

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:12
Forte e Vitória-ES empataram no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Donos das melhores defesas do Estadual, times ficaram no 1 a 1, estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Arcado abriu o placar para o clube de Castelo e Carlos Vitor deixou tudo igual. O resultado foi favorável ao Alvianil, que tem a vantagem do regulamento.
Com o resultado, o Vitória-ES pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim assegura a vaga para as semifinais. Por ter feito uma campanha superior, na primeira fase, o Alvianil tem a vantagem da igualdade na soma dos resultado das duas partidas. Ao Forte resta apenas vencer para seguir na disputa.
O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Vitória-ES e Forte, acontece no próximo domingo, às 16h, no estádio salvador Costa, em Bento Ferreira.
O jogo
No primeiro tempo, Forte e Vitória-ES protagonizaram um duelo bastante truncado e com poucas chances claras no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. O Vitória tentou levar perigo principalmente em bolas paradas com Foguete e em finalizações de Gustavo Tonoli. Já o Forte respondeu em um erro na saída adversária, quando Arcado arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Paulo Henrique a fazer uma boa defesa.
No segundo tempo, Forte e Vitória-ES foram mais efetivos. O Alvianil começou pressionando e parou na atuação segura de Bartô, enquanto o Forte respondeu com investidas de Arcado. Aos 29 minutos, após cruzamento pela direita, Foguete falhou no corte e Arcado aproveitou para abrir o placar. O Vitória aumentou a pressão e chegou ao empate aos 38, quando Lucas Dedé não conseguiu afastar lançamento e Carlos Vitor entrou livre para tocar na saída do goleiro. Na reta final ainda teve uma paralisação curiosa por invasão de um cachorro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o