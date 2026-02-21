Futebol Capixaba

Rio Branco e Porto empatam na ida das quartas de final do Capixaba

Gui Mendes abriu o placar para o Capa-Preta, mas Thallysson, de falta, deixou tudo igual

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18:30

Porto Vitória x Rio Branco Crédito: Alef Jordan / Capixaba News

Rio Branco-ES e Porto Vitória ficaram no empate, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, o Capa-Preta saiu na frente com um gol de Gui Mendes, mas Thallysson, de falta, deixou o placar igual em 1 a 1. O resultado foi mais favorável ao Brancão, tem a vantagem no mata-mata.

Com o resultado, o Rio Branco-ES pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim assegura a vaga para as semifinais. Por ter feito uma campanha superior, na primeira fase, o Capa-Preta tem a vantagem da igualdade na soma dos resultado das duas partidas. Ao Porto Vitória resta apenas vencer para seguir na disputa.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Rio Branco-ES e Porto Vitória, acontece no próximo sábado, às 16h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

No primeiro tempo, Porto Vitória e Rio Branco-ES fizeram uma etapa equilibrada e movimentada, com empate em 1 a 1. O Rio Branco saiu na frente, logo aos três minutos, quando Breno Melo cobrou falta para a área, Matheus Castelo escorou e, após finalização mascada de Thainler, a bola sobrou para Gui Mendes empurrar para as redes. O Capa-Preta teve uma maior posse de bola na primeira metade do tempo, mas Porto cresceu na reta final. O Verdão passou a pressionar, obrigando Allan Camilatto a fazer uma grande defesa em chute de Luiz Henrique. A insistência do Porto foi premiada aos 41 minutos, em um golaço de Thallysson, que percebeu o goleiro adiantado e cobrou falta por cobertura, deixando tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, Porto Vitória e Rio Branco-ES mantiveram o equilíbrio e criaram boas oportunidades, mas não conseguiram alterar o placar. O Rio Branco levou perigo em finalizações de Gui Mendes, que parou em grande defesa de Rafael Mariano, e em chute de Neto Oliveira para fora, enquanto o Porto respondeu com Luiz Henrique, que aproveitou rebote da defesa e mandou por cima, além de tentativas em bolas paradas com Thallysson. Nos acréscimos, o Capa-Preta administrou a posse e segurou o empate, que lhe é favorável.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta