Futebol Capíxaba

Real derrota o Serra na abertura do mata-mata do Campeonato Capixaba

David Lima e Murilo Santos marcaram os gols do time de Águia Branca, na partida realizada no José Olímpio da Rocha

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:25

Real Noroeste Crédito: Derley Ferreira | Real Noroeste

Atuando em casa, o Real Noroeste sai na frente do Serra, nas quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. No jogo de ida, realizado na noite desta sexta-feira, no estádio José Olímpio da Rocha, o time de Águia Branca derrotou o Serra, por 2 a 1, e reverteu a vantagem do confronto. David Lima e Murilo Santos marcaram os gols do Realzão e o artilheiro Patrick Leonardo descontou para o Cobra-Coral.

Com o resultado positivo, o Real Noroeste pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim fica com a vaga para as semifinais. Para o Serra seguir na disputa, tem que vencer por qualquer placar, já que tem a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados, por ter feito uma campanha superior na primeira fase.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Serra e Real Noroeste, acontece na próxima quinta-feira, às 20h, no estádio Robertão, em Serra Sede.

O jogo

Real Noroeste x Serra Crédito: Richard Andrade

No primeiro tempo, Real Noroeste e Serra fizeram uma etapa movimentada e equilibrada, terminando empatados em 1 a 1. O Real abriu o placar aos 10 minutos, quando Marcelinho Castro cruzou pela direita e David Lima cabeceou para as redes. Apesar do gol, o Serra reagiu e passou a pressionar, criando boas chances com Rossales e Conrado. O empate veio aos 46, em cobrança de falta de Walney pela direita que encontrou Patrick Leonardo, artilheiro do Capixaba, para desviar de cabeça e deixar tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, Real Noroeste foi mais eficiente e garantiu a vitória. Logo no início, Patrick Leonardo desperdiçou grande chance para o Serra, que ainda parou em ótima defesa de Giovani em finalização de Dandan. O Real respondeu e chegou ao gol da vitória aos 12 minutos, quando Lucas Salvador cobrou escanteio e Murilo subiu bem para marcar de cabeça. O Serra pressionou e criou sua melhor oportunidade com Marcudinho, que recebeu de frente para Giovani, mas finalizou por cima do gol. No fim, o time da casa segurou o resultado e ficou em vantagem no confronto.

