Copa do Mundo sem coração: como o dinheiro roubou o futebol do povo

Dizia-se, no século passado, que o futebol era a religião laica do planeta. Um território sagrado onde a geopolítica e as barreiras de classe social se curvavam diante de uma bola de couro.





Mas a Copa do Mundo contemporânea cansa de nos lembrar que esse romantismo ruiu. Em um planeta fraturado por desigualdades abissais, o maior torneio esportivo da Terra deixou de ser a consagração do talento para se transformar no ápice do capitalismo tardio. Espetáculo asséptico, elitizado e feito sob medida para iniciados corporativos.





Houve um tempo em que o futebol era definido pela destreza pura, pela malemolência que nascia do improviso e pelo dom que desafiava a lógica. O drible era uma resposta poética à opressão. Hoje, o jogo virou uma ciência exata de laboratório, moldada por algoritmos de desempenho e, acima de tudo, por estratégias de marketing e status.





O jogador de futebol moderno não é mais apenas um atleta, é uma holding, uma marca global ambulante. O drible perdeu espaço para a "transição defensiva eficiente", e o carisma foi engolido por assessorias de imprensa protetoras. A arte deu lugar ao produto.