A espuma da loucura: quando a vigilância sanitária vira alvo ideológico

Vivemos tempos em que o óbvio precisa ser defendido com unhas e dentes. O recente episódio envolvendo o recolhimento de lote do detergente Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não é apenas um caso de falha no controle de qualidade industrial, mas um espelho deformado que reflete a tacanhez intelectual e moral de uma parcela da humanidade que decidiu politizar até a química básica.





Quando uma agência reguladora identifica um risco de contaminação bacteriana em um produto de higiene, ela está cumprindo seu papel técnico de preservação da vida. No entanto, o que vimos foi uma tentativa deliberada de embaralhar medidas sanitárias com palanque político, ao transformar um protocolo de segurança em "perseguição" ou "teoria da conspiração", denota-se não apenas um exercício de mediocridade, mas um ato criminoso contra a saúde pública.



