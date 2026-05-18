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Verônica Bezerra

A espuma da loucura: quando a vigilância sanitária vira alvo ideológico

Se não conseguimos concordar nem que detergente contaminado é um problema, talvez o que precise ser "limpo" com urgência não sejam as louças, mas nosso discernimento e nossa civilidade

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 04:30

Públicado em 

18 mai 2026 às 04:30
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Vivemos tempos em que o óbvio precisa ser defendido com unhas e dentes. O recente episódio envolvendo o recolhimento de lote do detergente Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não é apenas um caso de falha no controle de qualidade industrial, mas um espelho deformado que reflete a tacanhez intelectual e moral de uma parcela da humanidade que decidiu politizar até a química básica.


Quando uma agência reguladora identifica um risco de contaminação bacteriana em um produto de higiene, ela está cumprindo seu papel técnico de preservação da vida. No entanto, o que vimos foi uma tentativa deliberada de embaralhar medidas sanitárias com palanque político, ao transformar um protocolo de segurança em "perseguição" ou "teoria da conspiração", denota-se não apenas um exercício de mediocridade, mas um ato criminoso contra a saúde pública.


Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por ‘risco de contaminação microbiológica' Reprodução / Instagram

O sociólogo James Jasper define a política como o repertório de interações onde agentes se reúnem com o propósito de construir o coletivo. É a arte da negociação, do conflito de ideias e da busca por soluções sociais. Beber detergente, ignorar contaminações biológicas ou incentivar o descumprimento de normas técnicas de saúde não faz parte de nenhum repertório político legítimo.


Beira a insanidade acreditar que uma bactéria ou um resíduo químico escolha lado no espectro partidário antes de infectar um organismo. Quando a ideologia tenta se sobrepor à biologia, abandonamos o campo da política e entramos no terreno da psicopatologia coletiva.


É difícil digerir a velocidade com que o debate político público se degrada. A resistência em aceitar fatos científicos e diretrizes de órgãos do Estado, que existem para garantir que o prato que você lava não se torne um vetor de doenças, demonstra uma falência educacional e empática.

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Vamos desenhar: o fato - o lote estava impróprio; a ação - recolhimento visa proteger o consumidor; o ruído - uso desonesto da informação para alimentar bolhas de ódio.


Enquanto a humanidade insistir em enxergar conspirações onde há apenas ciência e cuidado sanitário, continuaremos mergulhados nessa mediocridade asfixiante. A saúde pública deve ser um solo sagrado, intocado pela guerra de narrativas. 


Se não conseguimos concordar nem que detergente contaminado é um problema, talvez o que precise ser "limpo" com urgência não sejam as louças, mas nosso discernimento e nossa civilidade.


É cansativo, é nojento, mas é preciso nomear: quem politiza o risco sanitário não está fazendo política, está flertando com a barbárie.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

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