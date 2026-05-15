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Lote terminado em 1

Anvisa mantém proibição a Ypê e determina plano para devolução gradual de produtos

A agência orienta que a população guarde os produtos e aguarde orientação da Ypê sobre o recolhimento dos lotes

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2026 às 14:32
Anvisa matém veto ao uso, venda e fabricação de produtos Ypê  Reprodução / Instagram
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu nesta sexta-feira (15) manter o veto ao uso, venda e fabricação de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê que têm lote terminando com o número 1. Os produtos são feitos em Amparo (SP).
A agência orienta que a população guarde os produtos e aguarde orientação da Ypê sobre o recolhimento dos lotes. A agência decidiu flexibilizar a ordem de recolhimento dos produtos que já foram vendidos. A Ypê irá apresentar um plano de mitigação de riscos e de recolhimento escalonado.
Como a Folha mostrou, a fabricante começou a reembolsar clientes que entraram em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), sem exigência de nota fiscal.
O presidente da Anvisa, Leandro Safatle disse que se mantém a "inequívoca configuração de risco sanitário elevado, associado a falhas sistêmicas de boas práticas de fabricação" da empresa.
A Anvisa ainda julgará, em outra reunião, o mérito do recurso da Ypê. O debate desta sexta (15) se limitou à retirada de uma suspensão automática das restrições que ocorre quando o recurso é apresentado.
Durante a votação, Safatle afirmou que a inspeção feita no fim de abril localizou "deficiências estruturais e operacionais" e incapacidade da empresa de cumprir regras da Anvisa. O conjunto das evidências mostram comprometimento sistêmico", em vez de "desvios pontuais", afirmou.
O presidente da Anvisa disse que a Ypê foi alvo de medidas em 2008, 2024, 2025 e 2026 envolvendo possíveis falhas de controle de qualidade de lotes da empresa.
"Não é a primeira vez que a Anvisa adota medidas contra a empresa. Demonstra que a agência atua de forma contínua e preventiva sempre que identifica possíveis riscos à saúde da população".
Safatle disse que o contato com a bactéria Pseudomonas aeruginosa pode causar infecções na pele, nos olhos e nos sistemas urinário e respiratório, "especialmente em pessoas mais vulneráveis".
Ainda disse que lotes contaminados não foram devidamente notificados e separados pela empresa. A agência diz que localizou mais de 140 lotes contaminados em estoque.
No recurso à Anvisa, a empresa disse que os lotes não foram distribuídos e que as situações foram pontuais. Defendeu ainda que não haveria razão para caracterizar "risco iminente à saúde".
A Anvisa também detectou deficiência no sistema de água da empresa, "transformando em potencial fonte contínua de contaminação", segundo Safatle.
No último dia 7, a Anvisa determinou o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca com a numeração final 1 de lote, que são fabricados em Amparo, a 130 km de São Paulo. A agência ainda suspendeu a fabricação dos produtos sob argumento de que havia falhas no controle de qualidade.
A interdição dos lotes se tornou munição para campanha movida por líderes e militantes bolsonaristas em defesa da Ypê, com divulgação de teorias fantasiosas e ataques à direção da Anvisa.
A Ypê conseguiu suspender as medidas restritivas após ter entrado com o recurso administrativo, mas a própria fabricante paralisou a produção para fazer ajustes na fábrica.
Durante a reunião desta sexta-feira (15), a Ypê pediu o adiamento do julgamento. "O que se busca é assegurar prazo necessário para avanço das tratativas", afirmou o advogado Omar José Amazonas, representando a empresa.
O advogado afirmou que a Ypê não concorda com ataques à agência. "Na internet, todo mundo se esconde atrás dela e fala o que quer. E a Ypê não concorda com isso."
"Ypê, apesar do efeito suspensivo, parou a operação fabril. E isso por si só diz bastante coisa." Afirmou que a determinação da Anvisa foi ampla, atingindo 400 mil unidades.
As inspeções sanitárias feitas em Amparo em 2025 e 2026 foram desdobramentos de denúncias apresentadas à Anvisa e à Senacom pela multinacional anglo-holandesa Unilever, dona de marcas como Omo, Comfort e Cif, como revelou a Folha.
As acusações afirmam que testes feitos pela Unilever nos produtos da concorrente detectaram a presença de uma bactéria identificada como Pseudomonas aeruginosa. A Anvisa diz que a presença da bactéria foi confirmada por análises laboratoriais contratadas pela própria Ypê.
Em dezembro de 2025, após a primeira ordem para recolher lotes de lava roupas líquido da marca, a Química Amparo, dona da marca Ypê, apresentou à Anvisa um plano de reestruturação do parque fabril para tentar atender às exigências sanitárias.
Em reunião feita em abril do ano seguinte, a empresa disse à agência que o plano envolveria investimentos de até R$ 110 mil. Após a interdição dos lotes, as medidas foram reformuladas, e a Ypê estima que irá desembolsar cerca de R$ 130 milhões.
Além da reforma, a Ypê tem argumentado à Anvisa e para a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) que eventual presença da bactéria "não necessariamente representa a periculosidade do produto".
A Anvisa, porém, afirmou também à Senacon que localizou localizado "fragilidades sistêmicas" na fábrica de Amparo durante a inspeção feita em abril. As falhas representam "situação de alto risco sanitário relevante em razão da potencial exposição da população consumidora a produtos com desvio de qualidade microbiológica", disse a agência, que também informou havia 142 lotes de produtos nos estoques da Ypê com análises microbiológicas insatisfatórias.

Quais produtos foram suspensos?

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com enzimas ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas líquido Ypê Express
- Lava-roupas líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de uso geral Atol
- Desinfetante perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava-roupas Tixan Power Act

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