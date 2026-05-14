Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Flávio diz que omitiu contato com Vorcaro por cláusula em patrocínio de filme
Confidencial

Flávio diz que omitiu contato com Vorcaro por cláusula em patrocínio de filme

Filho de Bolsonaro nega, em entrevista à Globonews, que verba tenha sido usada para bancar o irmão Eduardo nos EUA

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 20:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2026 às 20:36
BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (14) que omitiu seu contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, por causa de uma cláusula de confidencialidade no contrato a respeito do financiamento do filme "Dark Horse" ("azarão" em inglês).
A produção feita para homenagear seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi bancada com verba de Vorcaro, segundo relevou o site The Intercept Brasil. O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para produzir o filme, e um áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos de Vorcaro, a quem chama de irmão.
Senador Flávio Bolsonaro durante entrevista
Flávio Bolsonaro disse não ter mentido, mas que não poderia descumprir o contrato. Lula Marques/Agência Brasil
Em entrevista à Globonews, Flávio negou que parte da verba tenha sido usada para financiar despesas de seu irmão Eduardo Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos, como suspeita a Polícia Federal.
"Quando eu falo, quando eu nego, na verdade, que eu conhecia, que eu tinha contato com ele [Vorcaro] é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. Minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim 'não, eu tenho, eu conheço o Vorcaro'. A pergunta seguinte qual ia ser? 'Qual era a sua relação com ele?' Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi", disse o senador.
Em outro momento, Flávio disse não ter mentido, mas que não poderia descumprir o contrato. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o fato de ele ter dito, em março, que não conhecia Vorcaro levou a uma quebra de confiança entre aliados e integrantes da direita.
Flávio ainda afirmou que não haverá novas surpresas em relação a sua ligação com Vorcaro. "Não tem absolutamente nada", disse.
Questionado sobre ter pedido dinheiro a um banqueiro que era alvo de investigações, Flávio disse que "não tinha como saber o que o Brasil não sabia" em dezembro de 2024, quando teve início a relação. O senador continuou cobrando a verba até a véspera da prisão do dono do Master, em novembro de 2025.
Flávio afirmou que, mesmo nesse período, Vorcaro era apenas "acusado". "Eu torcia para que ele esclarecesse", emendou.
O senador afirmou mais uma vez não ser acusado de nada e cobrou que não se misture "alhos com bugalhos". Ele voltou a insistir na instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre o Banco Master como estratégia de defesa e atacou seu adversário eleitoral, o PT.
"Não estou pedindo dinheiro, não estou praticando extorsão. Ele parou de honrar seus compromissos, estava descumprindo o contrato. [...] Não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com Vorcaro", disse.
Segundo a reportagem do Intercept, os recursos de Vorcaro para o filme passaram por um fundo administrado por Paulo Calixto, advogado de Bolsonaro. Flávio afirmou que toda a verba foi destinada à produção e negou que o irmão tenha se beneficiado.
"Todos os recursos que foram aportados nesse fundo, que é específico para esse filme, são integralmente utilizados para fazer o filme", disse.
"Para colocar de pé uma estrutura dessa, criar um fundo, cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado, um advogado de confiança do Eduardo. [...] O advogado é gestor do fundo também", completou.

Veja Também 

Senador Flávio Bolsonaro durante entrevista

Flávio diz que omitiu contato com Vorcaro por cláusula em patrocínio de filme

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

PF vai apurar pagamentos de Vorcaro a pedido de Flávio Bolsonaro e checar Eduardo

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Lula diz que áudio de Flávio com Vorcaro 'é caso de polícia': 'Tem algum delegado aqui?'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Daniel Vorcaro Banco Master Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

2ª Delegacia Regional de Vila Velha
Homem tenta roubar socorrista na orla de Vila Velha, apanha e acaba detido
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DEHPP, Vitória
Homem é preso por suspeita de tentar matar o próprio sogro em Viana
Imagem de destaque
7 receitas de caldos, cremes e sopas low carb para os dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados