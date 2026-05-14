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Caso Banco Master

Lula diz que áudio de Flávio com Vorcaro 'é caso de polícia': 'Tem algum delegado aqui?'

Presidente afirmou que o assunto não é problema dele, durante visita a fábrica de fertilizantes na Bahia

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 19:08

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

14 mai 2026 às 19:08
SALVADOR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que as conversas entre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são um "caso de polícia". O presidente foi questionado pela imprensa durante um discurso em Camaçari (BA) e disse que não iria fazer comentários sobre as revelações divulgadas pelo portal The Intercept nesta quarta-feira (13).
"Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Tem algum delegado aqui? Não tem. Então, vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratar do povo brasileiro, é tratar da Petrobras e tratar do emprego", afirmou Lula.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula participou de evento de entrega de apartamentos do Minha Casa, Minha Vida na Bahia.
 SEAUD/PR
No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que vai estrear em setembro deste ano e conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com uma visão positiva.
"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador. Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.
Flávio ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.
Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.
Segundo o site, a negociação entre Flávio e Vorcaro previa o pagamento de 24 milhões de dólares, o equivalente a R$ 134 milhões. Desse valor, R$ 61 milhões já haviam sido pagos, e o senador cobrava o restante da cifra acordada.
Em vídeo e em nota publicados logo após uma reunião com aliados para estudar o impacto da crise, Flávio admitiu que havia feito a negociação com Vorcaro, mas que desconhecia as irregularidades que havia sobre os negócios dele com o Banco Master. O senador disse ainda que não ofereceu nenhuma vantagem em troca dos R$ 134 milhões.
"Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca", declarou o senador, em nota publicada. O senador também publicou o conteúdo em vídeo nas redes sociais.

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