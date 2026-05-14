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Fiscalização

Colatina vai monitorar Rio Doce após despejo de líquido colorido

Prefeitura afirma que vai fiscalizar local por sete dias para identificar o responsável pelo descarte irregular

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 19:53

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

14 mai 2026 às 19:53
O rio seguirá sendo fiscalizado pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente por 7 dias Célio Ferreira

O Rio Doce, em Colatina, será monitorado por mais sete dias pela prefeitura, após um líquido colorido aparecer no curso d'água. O problema veio à tona na última quarta-feira (13), trazendo preocupações sobre a toxidade do material despejado no recurso hídrico.


Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente esteve nesta quinta-feira (14) no local e não constatou nenhum tipo de descarte no momento da fiscalização.

O caso ganhou repercussão depois que um morador enviou vídeos à reportagem, mostrando um líquido de várias cores despejado por um cano diretamente no rio. Segundo ele, a situação acontece há um ano, principalmente no início da manhã e no fim da tarde.

De acordo com a secretaria, a prática pode ser considerada crime ambiental. Caso seja identificado, o responsável poderá receber um auto de infração por crime de descarte irregular de resíduo industrial em curso hídrico, com uma multa que pode chegar a R$ 25 mil. A companhia corre risco de ter a suspensão das atividades industriais, podendo voltar a operar somente após cumprir todas as exigências da legislação ambiental.

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