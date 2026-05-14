Colatina vai monitorar Rio Doce após despejo de líquido colorido

O Rio Doce, em Colatina, será monitorado por mais sete dias pela prefeitura, após um líquido colorido aparecer no curso d'água. O problema veio à tona na última quarta-feira (13), trazendo preocupações sobre a toxidade do material despejado no recurso hídrico.





Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente esteve nesta quinta-feira (14) no local e não constatou nenhum tipo de descarte no momento da fiscalização.