Colatina vai monitorar Rio Doce após despejo de líquido colorido

O Rio Doce, em Colatina, será monitorado por mais sete dias pela prefeitura, após um líquido colorido aparecer no curso d'água. O problema veio à tona na última quarta-feira (13), trazendo preocupações sobre a toxidade do material despejado no recurso hídrico.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente esteve nesta quinta-feira (14) no local e não constatou nenhum tipo de descarte no momento da fiscalização.
O caso ganhou repercussão depois que um morador enviou vídeos à reportagem, mostrando um líquido de várias cores despejado por um cano diretamente no rio. Segundo ele, a situação acontece há um ano, principalmente no início da manhã e no fim da tarde.
De acordo com a secretaria, a prática pode ser considerada crime ambiental. Caso seja identificado, o responsável poderá receber um auto de infração por crime de descarte irregular de resíduo industrial em curso hídrico, com uma multa que pode chegar a R$ 25 mil. A companhia corre risco de ter a suspensão das atividades industriais, podendo voltar a operar somente após cumprir todas as exigências da legislação ambiental.