Homem é preso por suspeita de tentar matar o próprio sogro em Viana

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (14), por suspeita de tentar assassinar o próprio sogro, de 60 anos, após uma desavença entre os dois, na noite anterior, no bairro Jucu, em Viana.





Ele foi localizado no bairro Ribeira, no mesmo município, após investigações da Polícia Civil. Ainda segundo a PCES, o crime ocorreu na localidade conhecida como Mata Pau, onde o sogro foi atingido por diversos golpes de arma branca.





A vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





O suspeito foi conduzido ao DEHPP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.