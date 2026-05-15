Ex-governador do RJ, Cláudio Castro é alvo de operação da PF

BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO - A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (15), mandados de busca e apreensão contra Cláudio Castro (PL), ex-governador do Rio de Janeiro , que também tem como alvo Ricardo Magro, dono da refinaria Refit.

Magro vive fora do Brasil e foi determinada a inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol.

A decisão é do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal). O advogado de Castro, Carlo Luchione, diz que ainda não tem conhecimento da motivação da operação. Magro foi procurado por meio da assessoria de imprensa, mas não se manifestou até o momento da publicação desta reportagem.

Cláudio Castro elegeu-se em primeiro turno para governador do Rio de Janeiro Zô Guimarães/Folhapress

A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros.

Segundo a PF, a operação, chamada de Sem Refino, apura "atuação de conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior".

A investigação é sobre suspeitas de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria.

Magro é dono da Refit (Refinaria de Manguinhos), investigada nas operações Carbono Oculto e Cadeia de Carbono, deflagradas no ano passado contra sonegação de impostos na importação da gasolina e fornecimento de combustíveis para postos de gasolina do PCC.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Um dos afastamentos é de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio.