As reações de políticos do ES à conversa entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O senador Magno Malta (PL), do mesmo partido de Flávio e aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, referiu-se a Vorcaro como "símbolo de coisa suja", mas indicou seu apoio ao pré-candidato, a quem chamou de "amigo" em vídeo publicado em suas redes sociais.





"Agora, uma coisa precisa ser dita com clareza: o Banco Master precisa ser passado a limpo. Isso é fato! E, como você mesmo disse no seu vídeo — dirigindo-se a Flávio, neste trecho — chegou a hora de investigar, colocar tudo em cima da mesa e mostrar ao Brasil quem realmente deve explicações à nação."





Na postagem, Magno revelou que todos foram pegos de surpresa pela divulgação do áudio, em que Flávio pede dinheiro ao ex-banqueiro para financiar o filme "Dark Horse", sobre a história do pai, Jair. O senador considera, porém, que as conversas não indicam ilegalidade, porque falavam sobre patrocínio de uma obra.





Informações divulgadas pelo site The Intercept Brasil, e confitmadas por diversos veículos de comunicação com fontes da Polícia Federal, apontam que Vorcaro chegou a pagar R$ 61 milhões. O áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos do ex-banqueiro.





Flávio confirmou o pedido de financiamento a Vorcaro, mas negou ter recebido ou oferecido vantagens.





Também em vídeo nas redes sociais, Marcos do Val (Avante) lembrou sua participação em "Tropa de Elite 2" para argumentar que a conversa entre Flávio e Vorcaro tinha o propósito de fazer captação de recursos. "Não há nada de ilegal. Não é um dinheiro que estava pedindo ao Vorcaro para comprar uma casa, para corrupção, para usar para campanha, para qualquer outros fins ilícitos", defende o senador, que faz coro por uma CPI do Banco Master.





Na esquerda, completando a bancada de senadores do Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT) subiu o tom ao falar sobre a necessidade de apuração. “É grave que um pré-candidato à Presidência da República trate de recursos financeiros com um banqueiro para promover interesses pessoais e familiares", diz o parlamentar, em nota à reportagem.





"O Brasil não aguenta mais a velha política das relações promíscuas entre poder econômico e poder político. Tudo precisa ser investigado com rigor, transparência e responsabilidade. Ninguém pode estar acima da lei”, completa.