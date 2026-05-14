Pai de Daniel Vorcaro doou R$ 1 milhão a diretório do Partido Novo em MG quando Zema era candidato

Romeu Zema era o candidato à reeleição ao governo de Minas à época da doação Crédito: Bloomberg via Getty Images

O pai do banqueiro Daniel Vorcaro Henrique Vorcaro , doou R$ 1 milhão ao diretório estadual do Partido Novo em Minas Gerais em 2022, mostram dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vistos pela BBC News Brasil.

Empresário, Henrique Vorcaro foi preso nesta quinta-feira (14) durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.

A nova etapa da investigação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça e inclui sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Romeu Zema era o candidato à reeleição ao governo de Minas à época da doação. A reportagem tentou contato com o partido, mas não conseguiu retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Já Zema, por meio de sua assessoria de comunicação, disse que o dinheiro foi doado para o partido, não para ele, e que "nenhum centavo entrou" em sua campanha.

Disse ainda que a doação para o partido foi em 2022, "quando não havia nem mesmo suspeita contra Vorcaro. A PF só iniciou as investigações sobre o Banco Master em 2024."

Ele reforçou que a doação ao partido foi "perfeitamente legal e transparente" e que está registrada na Justiça Eleitoral.

Henrique Vorcaro em foto do seu perfil no LinkedIn Crédito: Reprodução/Linkedin

Atrito entre Flávio Bolsonaro e Zema

Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde março e negocia um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em um desdobramento recente do caso, vieram à tona mensagens e áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em que ele cobra pagamentos prometidos por Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo reportagem do Intercept Brasil, Flávio teria negociado um aporte total de US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para o longa. O senador afirmou anteriormente que não tinha relação com Vorcaro.

Cotado para ser candidato a vice em uma chapa com Flávio, Zema criticou o aliado em vídeo publicado nas redes sociais no início da noite de 13/5.

"Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil", disse,.

Quem é Henrique Vorcaro

Segundo a PF, os investigados são suspeitos de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. A prisão foi autorizada pelo Supremo.

Discreto publicamente, Henrique é empresário do setor de infraestrutura e construção pesada em Minas Gerais e fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua em áreas como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.