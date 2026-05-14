Aliados de Flávio Bolsonaro veem abalo de confiança por elo com Vorcaro e temem mais acusações

Políticos ouvidos pela reportagem afirmam que o clima é de apreensão por causa da expectativa de que novos diálogos possam surgir contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Senador Flávio Bolsonaro Tânia Rêgo/Agência Brasil | Arquivo

O problema, avaliam seus aliados, foi Flávio mentir para os próprios correligionários e também publicamente sobre não ter nenhuma relação com Vorcaro. O áudio revelado mostra o pré-candidato chamando o dono do Master de "irmão". Mensagens também demonstram proximidade, inclusive conversa sobre um jantar na casa do ex-banqueiro.

Se tivesse avisado do pedido de financiamento para o filme, seus aliados dizem que poderiam ter no mínimo preparado um discurso para reação rápida caso a delação fosse revelada. Os correligionários reclamam que foram pegos desprevenidos.

Um deputado do PL afirma reservadamente que Flávio deveria ter se antecipado quando o escândalo do Master estourou e falado de antemão que havia firmado um trato com Vorcaro para financiar o filme, mas que agia de forma transparente ao revelar o contrato — o que esvaziaria as acusações.

A falta de alerta aos aliados, mesmo que num grupo mais restrito, também atrasou a reação da campanha à denúncia e dificultou uma resposta mais coordenada nas redes, o que ampliou o desgaste da pré-candidatura e levantou mais suspeitas de irregularidades.

Dessa forma, eles apontam que será difícil desfazer a imagem de "mentiroso" perante o eleitorado. Internamente, consideram que a quebra de confiança também é irreversível. A mensagem que fica, segundo descreve um correligionário, é "se ele escondeu isso, pode ter escondido muito mais", situação que causa apreensão sobre novas denúncias.

Por enquanto, com base na revelação atual de que Flávio pediu recursos e recebeu R$ 61 milhões de Vorcaro para financiar o filme, a avaliação interna é de que o caso provocará desgaste eleitoral, mas pode ser esquecido até outubro, principalmente pelo provável envolvimento de outros políticos no escândalo.

O clima é de manutenção da pré-campanha de Flávio e, internamente, não se cogita uma mudança na chapa. Entre parlamentares da base bolsonarista sem tanto vínculo com a cúpula, no entanto, a percepção é de que novas revelações podem abalar a pré-candidatura e forçar o PL a uma substituição, sob risco dos votos da direita migrarem para outros candidatos do campo conservador, como o ex-governador Romeu Zema (Novo).

Zema até então poupava Flávio e concentrava suas críticas no centrão ou no STF (Supremo Tribunal Federal) enquanto era cotado como vice. Nesta quarta (13), após a revelação das conversas, o ex-governador mineiro afirmou que a atitude do senador era "imperdoável" e "um tapa na cara dos brasileiros de bem".

Já Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que Flávio precisa se explicar sobre a relação com Vorcaro, mas depois gravou um vídeo "fazendo uma reflexão", defendendo que a centro-direita não pode se dividir e que o "fundamental é derrotar o PT e o Lula" no segundo turno da eleição.

Os aliados do senador minimizam a situação, afirmando que não há ilegalidade no pedido de financiamento e que o caso não envolveu dinheiro público nem houve contrapartidas a esse aporte de recursos. Eles dizem que o Master operava com aval do Banco Central e que, na época, a toxicidade de Vorcaro não era conhecida.

Integrante do grupo de deputados do PL encarregado de promover a campanha de Flávio nas redes, Carlos Jordy (RJ) diz que a crise não deve atrapalhar a eleição. "Não há ilegalidade em pedir um financiamento, principalmente quando não se tem acesso à Lei Rouanet. Lula e [Michel] Temer também tiveram filmes financiados por Vorcaro", disse à reportagem.