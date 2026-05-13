Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Vorcaro pagou R$ 61 milhões para filme sobre Jair Bolsonaro e Flávio pediu mais, diz site
Caso Banco Master

Vorcaro pagou R$ 61 milhões para filme sobre Jair Bolsonaro e Flávio pediu mais, diz site

'Irmão, estou e estarei contigo sempre', escreveu senador do PL a ex-banqueiro, de acordo com publicação; pré-candidato à Presidência ainda não respondeu aos questionamentos e falou ao Intercept em "mentira"

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 17:42

LUCAS MARCHESINI

LUCAS MARCHESINI

Publicado em 

13 mai 2026 às 17:42

BRASÍLIA - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pagou R$ 61 milhões para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL), de acordo com informações do site The Intercept Brasil.


A publicação mostra ainda que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República, pediu mais dinheiro em áudio enviado para Vorcaro.

Senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro
Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro em áudio enviado a Daniel Vorcaro Carlos Alberto Silva e Divulgação

Flávio foi procurado via assessoria e por meio de seu telefone para se manifestar, mas ainda não respondeu às solicitações da Folha.


"Eu fico sem graça de ficar te cobrando, está em um momento muito decisivo aqui do filme. E tem muita parcela para trás, e está todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito contrário do que a gente sonhou pro filme, né?", teria dito o senador em mensagem enviada em 8 de setembro do ano passado.


"Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos do cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim", teria acrescentado. Jim Cazaviel vive Jair Bolsonaro no filme. Cyrus Nowrasteh é o diretor da película.


Ao Intercept Flávio também não comentou o caso. Nesta quarta (13), ao ser abordado pela equipe do site ao deixar o STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio foi questionado sobre o financiamento e respondeu: "De onde você tirou essa informação? É mentira", segundo relato do Intercept. Depois, o senador riu e deixou o local.


As mensagens foram enviadas cinco dias depois de o Banco Central vetar a compra do Master pelo BRB (Banco Regional de Brasília). A liquidação só viria em novembro, junto com a primeira prisão de Vorcaro, ocorrida em 17 de novembro.


No dia 16 de novembro, segundo o Intercept, Flávio teria enviado outra mensagem para Vorcaro dizendo: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz!Abs!".


Nos meses entre o veto à venda ao BRB e a liquidação pelo BC, Vorcaro tentava viabilizar uma forma de vender o Banco Master.


A publicação afirma que o valor total negociado entre Vorcaro e a família Bolsonaro era de R$ 134 milhões, mas não há evidências de que todo o dinheiro teria sido repassado.


Um pedaço do montante teria sido transferido de uma empresa chamada Entre Investimentos e Participações para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos. Esse fundo seria controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive no país.


A Entre pertence ao empresário Antonio Carlos Freixo Junior, que é próximo de Vorcaro. Em 27 de março deste ano, o Banco Central decretou a liquidação da Entrepay, empresa do grupo.


A Entrepay foi sócia de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Banco Master, até o fim de 2025 em uma outra empresa, chamada Consiglog, que atua no segmento de crédito consignado para servidores do governo baiano. Lima participa do quadro de sócios da Consiglog via uma outra companhia, a Kontrollpunkt.


A Kontrolpunkt pertence ao fundo Quality Golden Service, que está na teia de fundos fraudulentos do Banco Master.


O Quality Golden Service tem ações de outras empresas ligadas a Augusto Lima, como a Moussaief Red, que opera o cartão do Programa Credcesta. O programa surgiu a partir da privatização da Ebal, a estatal responsável pela rede de supermercados Cesta do Povo, que operava com um cartão de compras, e é o embrião da operação de consignados por trás do crescimento do Master.


Questionado sobre a ligação, o Grupo Entre disse no início de fevereiro deste ano que "não possui qualquer vínculo societário com Daniel Vorcaro ou Banco Master".

Veja Também 

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em pronunciamento no plenário do Senado Federal

Flávio confirma ter pedido dinheiro a Vorcaro para filme de Bolsonaro

Senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Vorcaro pagou R$ 61 milhões para filme sobre Jair Bolsonaro e Flávio pediu mais, diz site

Imagem de destaque

Pai é preso em SP sob suspeita de morte de filho de 11 anos que ficava acorrentado ao pé da cama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Master Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados