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Eleições 2026

PL ainda quer Ciro Nogueira em palanque de Flávio Bolsonaro, diz Valdemar

Presidente da sigla afirma que conversa muda se algo for provado contra o parlamentar; Ciro Nogueira publicou vídeo dizendo ser vítima de perseguição política em ano eleitoral

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 15:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2026 às 15:27
SÃO PAULO - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em entrevista à CNN Brasil na terça-feira (12) que ainda quer o senador Ciro Nogueira (PP-PI) no palanque com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.
Ciro Nogueira foi alvo da 5ª fase da operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), na última quinta-feira (7), com cumprimento de mandados de busca e apreensão em seu endereço.
"Hoje ainda queremos [Ciro no palanque de Flávio], por que não? Até que se prove alguma coisa contra ele. Se provarem alguma coisa contra ele, a conversa muda", disse Valdemar em entrevista.
Ciro Nogueira diz que que perseguições ocorrem em anos eleitorais para o enfraquecer. Agência Senado
O líder do PL disse, ainda, que o senador tem o direito de se defender publicamente e que sua equipe de defesa está trabalhando para isso.
Ciro Nogueira publicou um vídeo em seu perfil no Instagram na manhã de terça (12) em que afirma estar sendo investigado por ser um líder da oposição, dizendo que perseguições ocorrem em anos eleitorais para o enfraquecer.
"Tem uma coisa que me causou muita estranheza: por que começar essa operação por um líder da oposição? Essas coisas não surgem por acaso, acontecem porque estamos em ano eleitoral. As questões técnicas e provas estão em segundo plano para eles", disse.
O relatório da investigação da PF aponta que o parlamentar teria recebido pagamentos ilícitos para apresentar a emenda Master, que visava aumentar a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Além disso, o ministro André Mendonça, relator do caso, aponta que Ciro Nogueira teria recebido um envelope com uma sugestão de emenda parlamentar elaborada pelo Banco Master.
Ciro nega que a emenda tenha sido publicada na íntegra, conforme recebida no envelope. "Nunca recebi nenhum valor ilícito ou cometi qualquer irregularidade que seja, nesse caso ou em qualquer outro", diz o parlamentar no vídeo.
Valdemar ainda disse que Ciro é um grande líder político. "Nós queremos o PP do nosso lado, é um grande partido e tem excelentes políticos. Nós precisamos muito deles", concluiu.

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