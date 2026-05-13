Família lamenta morte de cuidadora em tentativa de roubo em Guaçuí

“É muito complicado para a gente tentar assimilar tudo o que aconteceu. Minha mãe era uma pessoa muito conhecida e querida em Guaçuí”, lamentou a filha de Valdineia Mendes da Silva, vítima de um latrocínio ocorrido na segunda-feira (11) na região do Caparaó do Espírito Santo.





Rayane Mendes da Silva é a mais velha de cinco irmãos criados pela mãe solo. Descrita como trabalhadora, a mulher de 44 anos estava vivenciando um momento feliz e de mudança na vida. Há cerca de uma semana, ela havia começado a trabalhar como cuidadora e se mudaria do interior para a sede da cidade.





Valdineia será velada na noite desta quarta-feira (13) na Capela Mortuária Municipal. O sepultamento está previsto para a manhã de quinta-feira (14), no cemitério do distrito de São Pedro de Rates.