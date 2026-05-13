  • Gastronomia
Almoço diferente

Evento com frutos do mar, vinho e música eletrônica agita o sábado (16) em Vitória

Sea The Groove terá cardápios temáticos nos restaurantes do Brizz Cultura e Gastronomia, na Enseada do Suá
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 19:11

Combo del Mar do Los Chicos. Foto: Pablo Gonçalves

Neste sábado (16), os sabores do mar estarão servidos na Enseada do Suá, em Vitória, durante o evento Sea The Groove, no Brizz Cultura e Gastronomia. O projeto se propõe a conectar pratos exclusivos à base de peixe e mariscos, vinhos selecionados servidos em taça e sets de música eletrônica.


O evento acontecerá durante o dia, das 11h30 às 17h, com cardápios temáticos para o almoço assinados por três points gastronômicos do Brizz: Nolita, Los Chicos e La Dolina. A entrada será gratuita até as 15h30, e os DJs se apresentarão a partir das 13h.

Toast de polvo da pizzaria Nolita. Foto: Pablo Gonçalves

Para compor o cardápio, o restaurante Los Chicos aposta na culinária com DNA mexicano, e a pizzaria Nolita traz um toque contemporâneo para suas fatias. Já o argentino La Dolina apresenta um menu autoral e criativo. Confira abaixo.

Cardápio completo:

LOS CHICOS

  • Fish Taco (R$ 25,90): tortilha crispy ou soft recheada com peixe empanado, salsa pico de gallo e salada coleslaw com creme de abacate.
  • Guacamole com Camarão (R$ 53,90): guacamole fresca acompanhada de camarões e nachos crocantes de milho.
  • Ceviche de Peixe Branco (R$ 59,90): peixe marinado, pimentão vermelho tostado, abacate, cebola roxa e coentro. Acompanha nachos de milho.
  • Combo del Mar (R$ 99,90): Combo com Fish Taco, Burrito de Camarão e Guacamole com Nachos.


NOLITA PIZZARIA

  • Pizza de camarão (R$ 26): massa artesanal com camarão, stracciatella, bacon e um toque de mel picante.
  • Tartare de atum (R$ 48): atum fresco com furikake caseiro, acompanhado por pãozinho da casa.
  • Toast de polvo (R$ 58): toast com polvo, bechamel de camarão, alho, pimentão e cebola assada, finalizado com salsa verde e maionese de nori.


LA DOLINA

  • Mandioca Prensada e Salada de Siri (R$ 35): mandioca prensada crocante servida com salada de siri bem temperada.
  • Entrada de Mexilhões (R$ 42): torrada com peperonata, pill pill e mexilhões frescos.
  • Sanduíche de Lula (R$ 50): sanduíche com lula, uva verde, avelã e dill, acompanhado por emulsão de páprica.

O start na programação musical ficará nas mãos do DJ Érre, com um set fino e sofisticado, seguido pela DJ Brenda Vieira, que fará a transição sonora entre o fim de tarde e o anoitecer ao som de house e techno.

Entradinhas e sanduíches do La Dolina. Foto: Pablo Gonçalves
 Pablo Gonçalves

SEA THE GROOVE

Quando: 16 de maio de 2026, das 11h30 às 17h (atrações musicais a partir das 13h)

Onde: Brizz Cultura e Gastronomia. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória

Entrada: gratuita até as 15h30 

Mais informações: @brizz.culturaegastronomia.

