Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Evento gastronômico nas montanhas do ES terá pratos a partir de R$ 20; veja lista
Fim de semana

Evento gastronômico nas montanhas do ES terá pratos a partir de R$ 20; veja lista

Festival Sabores Domingos Martins acontece de 14 a 17 de maio na região de Campinho. A entrada é gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 15:55

Tábua Joelho da Casa, prato da Casa Augusto no Festival Sabores Domingos Martins
Tábua Joelho da Casa do restaurante Casa Augusto. Foto: Astris Filmes

A temporada do friozinho nas montanhas já está aberta, e, no embalo dessa movimentação típica do outono, acontece a segunda edição do festival Sabores Domingos Martins, de 14 a 17 de maio.


Durante quatro dias, a região de Campinho, no centro de Domingos Martins, vai receber uma programação repleta de gastronomia, música e dança para celebrar a cultura local, altamente influenciada pela imigração alemã. A entrada da festa continuará gratuita, mas o local será inédito: o Espaço de Eventos da Coroa.


Os sabores que dão nome ao festival estarão representados no cardápio de 20 estabelecimentos da cidade, que terão opções a partir de R$ 18 (fatia de bolo) e R$ 20 (espaguete à bolonhesa) até R$ 179 (combinado de carne na parrilha e acompanhamentos). Confira abaixo:      

Restaurantes, bares e cafeterias participantes:

  • Steakzão - Combinado Chorizo (R$ 179)
  • Sinfonia do Sabor - Espaguete ao molho bolonhesa com calabresa e molho da casa, acompanhado por repolho roxo, batata bolinha, spätzle e purê de maçã (de R$ 20 a R$ 35)
  • Restaurante Aromem - Salmão Aromem (R$ 115)
  • Armazém - Jantinha com churrasquinho e molho gourmet, arroz, vinagrete, farofa crocante e batata frita (R$ 39,90)
  • Fazenda Imperial - Costelinha ao molho barbecue acompanhada por batatas assadas (venda no quilo)
  • Küche der Freunde - Eisbein (joelho de porco defumado, cozido em ervas e assado), acompanhado por chucrute, batata sauté e macarrão típico alemão (R$ 75)
  • Bremen Bistrô - Feijoada Alemã (Bohneneintopf) com feijão-manteiga, lombo, bacon e salsichas alemãs, acompanhada por repolho roxo, spätzle e purê de maça (R$ 85,90)
  • Garten Fondue - Fondue Par Perfeito (mix de queijos especiais e acompanhamentos, e fondue de chocolate gourmet com frutas e waffle (R$178)
  • Casa Augusto - Tábua Joelho da Casa (joelho de porco defumado, polenta frita, linguiça da roça e banana frita) (R$159,90)
  • Delícias da Mari - Batata recheada (R$ 38,90)
  • Trarko Tap House - Fogo e Terra Capixaba (steak de bife ancho defumado, polenta cremosa, banana-da-terra e crispy de alho-poró) (R$ 85)
  • Fritz Frida Restaurante - Kassler Mit Wurst (duas bistecas suínas, salsichas alemãs, chucrute e batata com parmesão) (R$ 179)
  • Cafeteria Koala - Waffle Mix (Nutella com morangos, pistache, churros e geleia de frutas vermelhas) (R$ 35)
  • Karamelar Confeitaria e Café - Bolinho de chuva com shot de doce de leite (R$ 24)
  • Barba Ruiva Pub - Sandubão do Barba (R$ 59)
  • Restaurante Flor de Liz - Pizza Banoffee (pequena R$ 83, média R$ 89, e grande R$ 95)
  • Restaurante Caminho do Imigrante - Risoto do Sertão (de R$ 89,90 a R$ 104,90 o quilo, de acordo com o dia da semana)
  • Meu Segredo (Ideias Destiladas) - Blend 3 Madeiras ou Bourbon (garrafas por R$ 115 e R$ 139 ou doses por R$ 10 ou R$ 15)
  • Sara Magalhães Confeitaria - Torta de bombom (R$ 18 a fatia).

Waffle Mix da Cafeteria Koala para o Festival Sabores Domingos Martins
Waffle Mix da Cafeteria Koala. Foto: Astris Filmes

Além da variedade de pratos e sobremesas, o evento contará com uma feira dedicada à economia criativa e diversas atrações culturais, como apresentações de grupos de dança folclórica, banda de metais e shows de rock, sertanejo e blues.

Programação:

QUINTA-FEIRA (14/05)


18h - Abertura Oficial

19h - Grupo de danças típicas alemãs Bergfreunde

20h - Trio Strada


SEXTA-FEIRA (15/05) 

18h - Abertura

19h - Grupo de danças típicas alemãs Grünes Tal

20h - André Matos e Beto Blue

22h - Banda Comichão


SÁBADO (16/05) 


11h - Abertura

12h - Éden Show

14h - Grupo de danças típicas polonesas Piast

15h - Gustavo Pingo

18h - Grupo de danças típicas alemãs Blütenblätter

19h - Viação e Rock n' Roll

21h - Saulo Simonassi

23h - Banda Som e Cia


DOMINGO (17/05)


11h – Abertura

12h – Banda de metais Pommerchor de Melgaço

13h – Grupo de danças típicas Pommerisch Von Minon

14h – Jackson Lima

16h – Grupo de danças típicas alemãs Rheinland

17h – Banda Badallação

O músico Saulo Simonassi. Foto: Vitor Jubini

2º FESTIVAL SABORES DOMINGOS MARTINS 

Quando: de 14 a 17 de maio de 2026

Onde: Espaço de Eventos da Coroa. Rua Roberto Carlos Kautsky, 234, Centro, Campinho, Domingos Martins

Entrada gratuita

Mais informações: @saboresdomingosmartins.

Veja Também 

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória

Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina

Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.

Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Domingos Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra
Viaturas da Polícia Militar, PM
Casal é preso em Santa Teresa após morte de criança em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados