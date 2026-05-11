Evento gastronômico nas montanhas do ES terá pratos a partir de R$ 20; veja lista

A temporada do friozinho nas montanhas já está aberta, e, no embalo dessa movimentação típica do outono, acontece a segunda edição do festival Sabores Domingos Martins, de 14 a 17 de maio.
Durante quatro dias, a região de Campinho, no centro de Domingos Martins, vai receber uma programação repleta de gastronomia, música e dança para celebrar a cultura local, altamente influenciada pela imigração alemã. A entrada da festa continuará gratuita, mas o local será inédito: o Espaço de Eventos da Coroa.
Os sabores que dão nome ao festival estarão representados no cardápio de 20 estabelecimentos da cidade, que terão opções a partir de R$ 18 (fatia de bolo) e R$ 20 (espaguete à bolonhesa) até R$ 179 (combinado de carne na parrilha e acompanhamentos). Confira abaixo:
Restaurantes, bares e cafeterias participantes:
- Steakzão - Combinado Chorizo (R$ 179)
- Sinfonia do Sabor - Espaguete ao molho bolonhesa com calabresa e molho da casa, acompanhado por repolho roxo, batata bolinha, spätzle e purê de maçã (de R$ 20 a R$ 35)
- Restaurante Aromem - Salmão Aromem (R$ 115)
- Armazém - Jantinha com churrasquinho e molho gourmet, arroz, vinagrete, farofa crocante e batata frita (R$ 39,90)
- Fazenda Imperial - Costelinha ao molho barbecue acompanhada por batatas assadas (venda no quilo)
- Küche der Freunde - Eisbein (joelho de porco defumado, cozido em ervas e assado), acompanhado por chucrute, batata sauté e macarrão típico alemão (R$ 75)
- Bremen Bistrô - Feijoada Alemã (Bohneneintopf) com feijão-manteiga, lombo, bacon e salsichas alemãs, acompanhada por repolho roxo, spätzle e purê de maça (R$ 85,90)
- Garten Fondue - Fondue Par Perfeito (mix de queijos especiais e acompanhamentos, e fondue de chocolate gourmet com frutas e waffle (R$178)
- Casa Augusto - Tábua Joelho da Casa (joelho de porco defumado, polenta frita, linguiça da roça e banana frita) (R$159,90)
- Delícias da Mari - Batata recheada (R$ 38,90)
- Trarko Tap House - Fogo e Terra Capixaba (steak de bife ancho defumado, polenta cremosa, banana-da-terra e crispy de alho-poró) (R$ 85)
- Fritz Frida Restaurante - Kassler Mit Wurst (duas bistecas suínas, salsichas alemãs, chucrute e batata com parmesão) (R$ 179)
- Cafeteria Koala - Waffle Mix (Nutella com morangos, pistache, churros e geleia de frutas vermelhas) (R$ 35)
- Karamelar Confeitaria e Café - Bolinho de chuva com shot de doce de leite (R$ 24)
- Barba Ruiva Pub - Sandubão do Barba (R$ 59)
- Restaurante Flor de Liz - Pizza Banoffee (pequena R$ 83, média R$ 89, e grande R$ 95)
- Restaurante Caminho do Imigrante - Risoto do Sertão (de R$ 89,90 a R$ 104,90 o quilo, de acordo com o dia da semana)
- Meu Segredo (Ideias Destiladas) - Blend 3 Madeiras ou Bourbon (garrafas por R$ 115 e R$ 139 ou doses por R$ 10 ou R$ 15)
- Sara Magalhães Confeitaria - Torta de bombom (R$ 18 a fatia).
Além da variedade de pratos e sobremesas, o evento contará com uma feira dedicada à economia criativa e diversas atrações culturais, como apresentações de grupos de dança folclórica, banda de metais e shows de rock, sertanejo e blues.
Programação:
QUINTA-FEIRA (14/05)
18h - Abertura Oficial
19h - Grupo de danças típicas alemãs Bergfreunde
20h - Trio Strada
SEXTA-FEIRA (15/05)
18h - Abertura
19h - Grupo de danças típicas alemãs Grünes Tal
20h - André Matos e Beto Blue
22h - Banda Comichão
SÁBADO (16/05)
11h - Abertura
12h - Éden Show
14h - Grupo de danças típicas polonesas Piast
15h - Gustavo Pingo
18h - Grupo de danças típicas alemãs Blütenblätter
19h - Viação e Rock n' Roll
21h - Saulo Simonassi
23h - Banda Som e Cia
DOMINGO (17/05)
11h – Abertura
12h – Banda de metais Pommerchor de Melgaço
13h – Grupo de danças típicas Pommerisch Von Minon
14h – Jackson Lima
16h – Grupo de danças típicas alemãs Rheinland
17h – Banda Badallação
2º FESTIVAL SABORES DOMINGOS MARTINS
Quando: de 14 a 17 de maio de 2026
Onde: Espaço de Eventos da Coroa. Rua Roberto Carlos Kautsky, 234, Centro, Campinho, Domingos Martins
Entrada gratuita
Mais informações: @saboresdomingosmartins.