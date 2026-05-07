Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Pitadas

Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Inauguração do novo point está prevista para este mês, em um shopping da Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 16:44

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória
Primeira unidade do Bar do Zeca Pagodinho no ES será inaugurada em breve. Foto: Vitor Faria

Feijoada, pastel, frango a passarinho e uma ampla variedade de petiscos, cervejas e drinques, ao som de um samba bem animado, formam a essência do Bar do Zeca Pagodinho, e a marca que faz referência a esse grande nome da música brasileira acaba de anunciar sua chegada ao Espírito Santo.


A inauguração da primeira unidade capixaba está prevista para a segunda quinzena deste mês de maio, e funcionará no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, operada pelo Grupo Nori, em parceria com o Grupo BFW.

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória
Bufê de feijoada é um dos destaques da casa. Foto: Reprodução/Instagram @bardozecapagodinho.flamengo

Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, o projeto propõe uma experiência completa de entretenimento e gastronomia, com forte identidade cultural: programação contínua de samba e pagode, agenda de shows ao vivo, bufê de feijoada nos finais de semana e estrutura voltada a eventos corporativos, aniversários e encontros sociais. 


O Bar do Zeca Pagodinho foi criado em 2018 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e até o momento conta com endereços apenas na capital fluminense e em São Paulo. Mais informações: em breve no Instagram @bardozecapagodinho.vitoria

Festival vai eleger o melhor hambúrguer do ES

Começa neste domingo (10), a segunda edição do festival Circuito Burger, que reúne, até 31 de maio, 160 lanchonetes localizadas em 16 cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. As casas participantes criaram receitas inéditas para um concurso que vai eleger o melhor hambúrguer capixaba de 2026.


Quem já quiser conhecer os sanduíches desenvolvidos para essa disputa pode acessar o aplicativo de entregas Plus Delivery, criado em Colatina e presente em 50 cidades no interior do Estado. 

Hambúrguer da hamburgueria Vila Gourmet, em Colatina, que participa do Circuito Burger 2026
Em Colatina, a hamburgueria Vila Gourmet participa do festival. Foto: Tasty Click

Ao pedir um hambúrguer do circuito pelo app, o cliente poderá avaliar critérios como sabor, apresentação e criatividade, ajudando a definir os vencedores dessa segunda edição. O concurso também vai considerar atendimento, entrega e qualidade do produto.


A lista completa com as lanchonetes participantes você por conferir na Agenda HZ. Mais informações: @circuitoburger

Para comemorar

Hotel de Vitória fará brunch especial no Dia das Mães

O Sheraton Vitória Hotel fará um brunch especial para o Dia das Mães neste domingo (10), das 11h30 às 15h30, com DJ, taça de mimosa de boas-vindas e um cardápio variado pensado exclusivamente para a data. O valor por pessoa é R$ 228, e crianças de até 6 anos terão entrada gratuita, enquanto aquelas de 7 a 12 anos pagarão R$ 92 (cada uma). As reservas podem ser feitas pelos telefones (27) 2125-8000 ou pelo WhatsApp (27) 98121-0106. Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @sheratonvitoria.

LEIA MAIS NA COLUNA PITADAS

Restaurante no Morro do Moreno encanta visitantes com vista da Baía de Vitória

Vila Velha ganha restaurante japonês no Parque das Castanheiras

Restaurante vegano com bufê self-service é novidade em Vila Velha

Veja Também 

Pratos do Caçarola Bistrot para o Dia das Mães

10 restaurantes do ES com pratos especiais para o almoço do Dia das Mães

Cesta de café da manhã para o Dia das Mães por Cia das Gostosuras

5 cestas de café da manhã para presentear no Dia das Mães

Imagem de destaque

Aprenda a fazer picanha na manteiga para o Dia das Mães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas culinaria Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados