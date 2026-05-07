Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Feijoada, pastel, frango a passarinho e uma ampla variedade de petiscos, cervejas e drinques, ao som de um samba bem animado, formam a essência do Bar do Zeca Pagodinho, e a marca que faz referência a esse grande nome da música brasileira acaba de anunciar sua chegada ao Espírito Santo.





A inauguração da primeira unidade capixaba está prevista para a segunda quinzena deste mês de maio, e funcionará no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, operada pelo Grupo Nori, em parceria com o Grupo BFW.