Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada

Feijoada, pastel, frango a passarinho e uma ampla variedade de petiscos, cervejas e drinques, ao som de um samba bem animado, formam a essência do Bar do Zeca Pagodinho, e a marca que faz referência a esse grande nome da música brasileira acaba de anunciar sua chegada ao Espírito Santo.
A inauguração da primeira unidade capixaba está prevista para a segunda quinzena deste mês de maio, e funcionará no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, operada pelo Grupo Nori, em parceria com o Grupo BFW.
Com investimento aproximado de R$ 4 milhões, o projeto propõe uma experiência completa de entretenimento e gastronomia, com forte identidade cultural: programação contínua de samba e pagode, agenda de shows ao vivo, bufê de feijoada nos finais de semana e estrutura voltada a eventos corporativos, aniversários e encontros sociais.
O Bar do Zeca Pagodinho foi criado em 2018 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e até o momento conta com endereços apenas na capital fluminense e em São Paulo. Mais informações: em breve no Instagram @bardozecapagodinho.vitoria.
Festival vai eleger o melhor hambúrguer do ES
Começa neste domingo (10), a segunda edição do festival Circuito Burger, que reúne, até 31 de maio, 160 lanchonetes localizadas em 16 cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. As casas participantes criaram receitas inéditas para um concurso que vai eleger o melhor hambúrguer capixaba de 2026.
Quem já quiser conhecer os sanduíches desenvolvidos para essa disputa pode acessar o aplicativo de entregas Plus Delivery, criado em Colatina e presente em 50 cidades no interior do Estado.
Ao pedir um hambúrguer do circuito pelo app, o cliente poderá avaliar critérios como sabor, apresentação e criatividade, ajudando a definir os vencedores dessa segunda edição. O concurso também vai considerar atendimento, entrega e qualidade do produto.
A lista completa com as lanchonetes participantes você por conferir na Agenda HZ. Mais informações: @circuitoburger.
Para comemorar
Hotel de Vitória fará brunch especial no Dia das Mães
O Sheraton Vitória Hotel fará um brunch especial para o Dia das Mães neste domingo (10), das 11h30 às 15h30, com DJ, taça de mimosa de boas-vindas e um cardápio variado pensado exclusivamente para a data. O valor por pessoa é R$ 228, e crianças de até 6 anos terão entrada gratuita, enquanto aquelas de 7 a 12 anos pagarão R$ 92 (cada uma). As reservas podem ser feitas pelos telefones (27) 2125-8000 ou pelo WhatsApp (27) 98121-0106. Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @sheratonvitoria.