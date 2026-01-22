Pitadas

Restaurante vegano com bufê self-service é novidade em Vila Velha

Saiba como funciona o Bhavãni, que substitui o tradicional Mãe Divina. Veja também: novo delivery de congelados e degustação em vinícola de Santa Teresa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:54

O Bhavãni ocupa o lugar do extinto Mãe Divina, com os mesmos donos e equipe Crédito: Juliana Benichio

Restaurante de referência em alimentação vegana no Espírito Santo desde 2015, o Mãe Divina acaba de encerrar suas atividades para dar lugar a um outro espaço dedicado ao público que não consome alimentos de origem animal: o Bahvãni Culinária Vegana e Afetiva.

A nova casa preserva o legado do Mãe, do qual mantém a equipe e o comando da chef Renata Lomba, uma de suas fundadoras. O endereço continua sendo a Rua Domingos Leal, no bairro Olaria, em Vila Velha, embora o ambiente tenha passado por uma ampliação.

Mas a grande mudança está no formato, que deixa de ser à la carte, com um menu de entrada, principal e sobremesa diferente a cada dia, para abrigar um bufê self-service variado, com cerca de 18 opções - entre as quais estão caldinhos, saladas, arroz, feijão, bolinhos e quiches.

Receitas que marcaram a trajetória do Mãe Divina também estarão presentes na casa: feijão tropeiro, feijoada, bobó, estrogonofe, moqueca, espetinho e os elogiados pratos indiano, árabe, mexicano e baiano, porém desmembrados e adaptados ao bufê.

O quilo custa R$ 98 de terça a sexta e R$ 108 aos sábados e feriados. A sobremesa muda diariamente e é servida à la carte, por R$ 15. O Bahvãni funciona das 11h30 às 14h30 durante a semana, e aos sábados e feriados fica aberto até as 15h. Mais informações: @maedivinarestaurante.

O restaurante funciona de terça a sábado, no bairro Olaria, em Vila Velha Crédito: Juliana Benichio

Degustação de vinhos premiados em Santa Teresa A Cantina Mattiello, uma das vinícolas mais tradicionais do Espírito Santo, lança nos dias 23 e 24 de janeiro, a partir das 10h, uma nova experiência de turismo enogastronômico em Santa Teresa. Trata-se da Degustação Premiada, criada para comemorar o recente reconhecimento nacional dos vinhos da casa na maior degustação de uma única safra no mundo. No final do ano passado, dois tintos secos da Mattiello foram classificados entre os 30% mais representativos do Brasil na 33ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2025, organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Com duração aproximada de duas horas e vagas limitadas por sessão, a Degustação Premiada começa com sabragem de espumante, e os participantes podem provar três rótulos da marca, entre eles o Virtù (blend de Tannat e Merlot), harmonizados com frios selecionados. Quanto: R$ 199 por pessoa. Reservas e mais informações: (27) 99783-1227.



Delivery de congelados estreia na Grande Vitória

A Grande Vitória conta com uma nova opção de delivery de marmitas congeladas, a Agostini Cucina. Criada pelo chef Rafael Agostini, a linha de pratos traz como principal especialidade a cozinha italiana, mas há espaço para receitas bem brasileiras, como escondidinho de costela com abóbora e requeijão, bobó de frango com arroz de brócolis e parmegiana de frango.

Massas estão entre as principais especialidades do novo delivery Crédito: Agência Morro Alto

Os itens do cardápio, que você confere clicando aqui, custam a partir de R$ 28,90. Nossa equipe provou (e aprovou) o nhoque de batata com molho bolonhesa, o escondidinho de carne-seca com creme de aipim e o filé de peixe com purê de banana-da-terra e brócolis. Os pedidos também podem ser feitos pelo iFood. Mais informações: @agostinicucina.

