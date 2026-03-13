Homenagem

Escritor e líder indígena Ailton Krenak será condecorado no ES na próxima segunda (16)

Cerimônia acontece no Theatro Carlos Gomes, e haverá ainda exibição do documentário “Ailton Krenak: O Sonho da Pedra”, seguida de um bate-papo

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 11:46

Ailton Krenak é membro da Academia Brasileira de Letras Crédito: Bel Pedrosa/Instagram @_ailtonkrenak

Uma das vozes mais potentes do pensamento indígena no Brasil estará em Vitória na próxima semana para receber uma das maiores honrarias do Espírito Santo. O escritor, filósofo, socioambientalista e líder indígena Ailton Krenak será condecorado com a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, em cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (16), às 17h, no Theatro Carlos Gomes.

A homenagem será entregue pelo governador Renato Casagrande, com a presença do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, além de autoridades e convidados. No evento, ainda acontece a exibição do documentário “Ailton Krenak: O Sonho da Pedra”, seguida de um bate-papo.

A honraria Criada em 1972, a Ordem Estadual do Mérito Jerônymo Monteiro é concedida a personalidades e instituições que se destacam por serviços relevantes e que despertam admiração e gratidão do povo capixaba.

Líder indígena

Nascido em 1953, em Itabirinha (MG), Krenak é considerado um dos principais pensadores contemporâneos do Brasil. Descendente da etnia Krenak (chamados de Botocudos), ele atua desde os anos 1980 no movimento indígena e teve papel importante na luta que garantiu direitos aos povos originários na Constituição Brasileira de 1988.

Além da militância, consolidou uma carreira intelectual que o levou à Academia Brasileira de Letras e a prêmios de grande relevância. Nas telas, o pensamento de Krenak é retratado a partir de reflexões e momentos de sua trajetória, com imagens e depoimentos registrados em suas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Aílton Krenak durante evento no Parque Cultural Casa do Governador, no ano passado Crédito: Vitor Jubini

Serviço

Cerimônia de entrega da Comenda Jerônymo Monteiro a Ailton Krenak, exibição do documentário “Ailton Krenak: O Sonho da Pedra” e bate-papo com o diretor Marco Altberg

Local: Theatro Carlos Gomes

Data: 16/03, às 17h

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