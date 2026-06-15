Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/06/2026

A segunda-feira favorecerá reflexões profundas e recomeços significativos Crédito: Imagem: Hakim Graphy | Shutterstock

Esta segunda-feira chegará carregada de sensibilidade, trazendo à tona sentimentos represados, confusões internas e uma tendência coletiva a enxergar a realidade por meio de filtros distorcidos. O autocuidado e a ponderação, nesse cenário, serão indispensáveis. Apesar dos desafios, o dia também favorecerá reflexões profundas e recomeços significativos. Para saber como tudo isso se manifestará no seu signo, confira as previsões do horóscopo!

Áries

O ariano deverá manter os pés no chão e evitar tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de se recolher no seu ambiente familiar, almejando segurança emocional. No entanto, essa busca por conforto poderá ser afetada por sentimentos de confusão, distorções da realidade ou mal-entendidos com as pessoas mais próximas. Procure manter os pés no chão e evite tomar decisões importantes baseadas em impressões vagas.

Touro

O taurino sentirá uma forte necessidade de se conectar emocionalmente com as pessoas próximas Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você sentirá uma forte necessidade de se conectar emocionalmente com as pessoas próximas, expressando seus sentimentos e cuidando de quem está ao redor. Apesar disso, essa sensibilidade aflorada poderá trazer mal-entendidos, distrações e uma sensação de confusão mental que dificultará a comunicação clara e as decisões no seu dia. Nesse cenário, evite tirar conclusões precipitadas e procure ser realista.

Gêmeos

O geminiano precisará ser realista e evitar fazer investimentos importantes Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com dificuldades para gerenciar seu dinheiro e manter a clareza sobre suas finanças, sentindo uma forte insegurança material. Ainda, possivelmente surgirão despesas imprevistas , enganos em contas, promessas falsas de lucros rápidos e uma tendência a gastar por impulso para compensar carências emocionais. Nesse contexto, procure ser realista e evite fazer investimentos importantes.

Câncer

O canceriano deverá buscar clareza em seus sentimentos e evitar que a carência o prejudique Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você precisará ter cuidado com sua instabilidade emocional e com a distorção da realidade que poderá surgir. Será necessário evitar tomar decisões importantes baseadas em impressões confusas e em expectativas irreais, pois haverá uma forte tendência a desilusões. Busque clareza em seus sentimentos e evite que a carência ou o desânimo o(a) prejudiquem.

Leão

O leonino precisará equilibrar suas relações com paciência e realismo Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com uma agitação emocional e conflitos internos que possivelmente afetarão seus projetos para o futuro, suas amizades e o contato com grupos sociais. Essa oscilação, inclusive, poderá aflorar mágoas antigas, gerando um conflito entre suas vontades e as expectativas dos outros. Evite, porém, romper laços importantes por impulso e busque equilibrar suas relações com paciência e realismo.

Virgem

O virginiano tenderá a direcionar sua atenção e sensibilidade para o crescimento da carreira Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você tenderá a direcionar sua atenção e sensibilidade para o crescimento da carreira e seus objetivos profissionais. Será um dia em que a clareza de propósitos trará grande visibilidade. Tenha cuidado, porém, para não permitir que antigos ressentimentos atrapalhem sua autoconfiança. Busque equilibrar suas ambições com o autocuidado, agindo com maturidade.

Libra

O libriano precisará agir com clareza e paciência para equilibrar suas ambições com suas necessidades mais íntimas Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Você tenderá a direcionar energia para seus principais objetivos, com mais vontade de crescer profissionalmente e expandir seus horizontes de vida. No entanto, essa forte determinação em alcançar o sucesso poderá entrar em conflito com repressões internas, medos ocultos e o desejo de liberdade. Procure agir com clareza e paciência para equilibrar suas ambições com suas necessidades mais íntimas.

Escorpião

O escorpiano sentirá uma forte necessidade de expandir seus horizontes Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de expandir seus horizontes e achar um significado maior para a sua vida, alinhando sua energia vital às metas futuras. Entretanto, essa busca por crescimento entrará em conflito com uma profunda inquietação interna e com o desejo de romper com antigos padrões emocionais. Nesse cenário, evite agir motivado(a) por insatisfações para que suas escolhas tragam evolução.

Sagitário

O sagitariano sentirá um chamado para encarar suas emoções mais profundas Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você sentirá um chamado para encarar suas emoções mais profundas , desapegar de antigos padrões e transformar a forma como lida com seus recursos e parcerias. Será um dia que trará mais clareza para compreender suas reais necessidades afetivas e materiais, levando a um recomeço interno muito potente. No entanto, o desejo de controle e medos antigos poderão gerar tensões passageiras.

Capricórnio

O capricorniano precisará ser realista e evitar tomar decisões definitivas Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Poderá haver dificuldades para enxergar seus relacionamentos com clareza. Isso porque você sentirá uma certa confusão emocional e uma tendência a se iludir. Ainda, possivelmente surgirão mal-entendidos desgastantes por falta de realismo e expectativas exageradas. Elas, por sua vez, tenderão a gerar um desapontamento, afetando sua segurança interna e o bem-estar. Nesse contexto, procure ser realista e evite tomar decisões definitivas.

Aquário

O dia pedirá mais realismo e organização ao aquariano no ambiente de trabalho Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você precisará ter mais atenção à saúde e às tarefas do cotidiano, pois haverá uma tendência a distrações, esquecimentos e cansaço físico. Será um dia que pedirá mais realismo e organização em seu ambiente de trabalho, evitando que ilusões, falsas expectativas ou falta de foco gerem confusões e mal-entendidos. Procure ser realista e cuidar do próprio bem-estar emocional.

Peixes

O pisciano sentirá necessidade de expressar sua criatividade Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock