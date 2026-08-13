Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/08/2026

Você poderá se deparar com mudanças nos assuntos domésticos ou familiares, o que poderá afetar seus planos de longo prazo. Além disso, questões antigas tenderão a despertar irritação ou a necessidade de controle. Diante desse cenário, será importante fazer alguns ajustes na rotina do lar, sem deixar de respeitar suas necessidades e as das pessoas próximas. Evite agir de forma impulsiva e procure lidar com as mudanças com calma e flexibilidade.