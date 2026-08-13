Como resolver os congestionamentos do Centro de Vitória

Tal situação provoca congestionamentos que acabam desanimando quem teria como destino exclusivo o Centro da Capital, região histórica dotada de potencial turístico-cultural.





Dias após o artigo de Daher ser publicado, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) anunciou um ambicioso plano para revitalizar o Centro.





Trata-se do decreto nº 27.034 que instituiu o Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC). Tal plano está estruturado em seis eixos: Alvará Automático e Fim da Burocracia, Apoio Financeiro para Reformas, Foco na Habitação de Interesse Social, Tolerância Zero com o Abandono, Proteção da Paisagem Histórica, e, por fim, Gestão Urbana Preditiva.





Não é a primeira vez que uma administração municipal divulga um plano de revitalização para o Centro de Vitória.





É certo que algumas ações foram realizadas, enquanto outras ficaram apenas na intenção. Como no caso das diversas tentativas frustradas em relação à retirada da fiação aérea, que polui a fachada do conjunto arquitetônico histórico do Centro.





Politicamente, todo novo plano ao ser anunciado se apresenta como inovador, e espera-se que assim seja. Estamos, portanto, na torcida para que agora ele dê certo. Mas também é comum planos serem apresentados em períodos políticos sensíveis, como às vésperas de uma eleição, ainda que desta vez ela não seja municipal.



