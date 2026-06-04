É uma boa ideia afrouxar tanto as regras para quem dirige veículos no trânsito?

Para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que dá o direito de algum cidadão dirigir um veículo, é necessário passar por prova prática e teórica, que demonstrem, respectivamente, que a pessoa possui aptidão para conduzir e tem conhecimento da legislação de trânsito.

Daí a temeridade com que o Conselho Nacional de Trânsito vem tratando o assunto da formação dos novos motoristas.





Primeiramente, decidiu deixar de exigir as aulas práticas obrigatórias nos Centros de Formação de Condutores. A argumentação é até vexatória: baixar os custos para obtenção da CNH, pois há muitos condutores sem habilitação no Brasil. Ora, se alguém, por exemplo, pode ser proprietário de um veículo, um carro ou moto, como é que não consegue arcar com as despesas necessárias para tirar a carteira de habilitação? Ou seja, tais infratores simplesmente nunca se preocuparam em estar habilitados.





Não é raro ver em cidades do interior ou bairros periféricos de grandes cidades, onde a fiscalização muitas vezes é quase inexistente, pessoas andando de carro sem o uso do cinto de segurança, de moto sem capacete, e assim por diante.





E mesmo nas áreas centrais urbanas e nas rodovias federais que cortam o país, que são mais bem fiscalizadas, as infrações excedem a razoabilidade, ao ponto de vermos a enorme quantidade de acidentes que ocorrem diariamente.





Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) houve mais de 6 mil óbitos em 2024, somente nas rodovias federais. Já no Espírito Santo, de acordo com dados do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e Detran/ES, foram 113 mortes em 2024 e 115 em 2025, ao passo que somente em cinco dias de maio deste ano ocorreram outras 16 vítimas fatais.