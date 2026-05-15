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Vilmara Fernandes

Bikes elétricas: em apenas 4 meses, ES bate quase 70% dos acidentes de 2025

A maior parte dos sinistros ocorreu em via pública; no período, duas pessoas perderam a vida

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

15 mai 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Bikes, bicicletas elétricas
Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Em apenas quatro meses deste ano, o Espírito Santo registrou quase 70% dos acidentes envolvendo bikes elétricas de 2025. No período, duas pessoas perderam a vida.


No ano passado, já havia ocorrido um crescimento de mais de 573% no número de sinistros em relação a 2024, sinalizando que a popularidade desse tipo de veículo e os conflitos no trânsito têm se intensificado. 


Confira a mudança de cenário nos números abaixo:


  • 2024 - 45 acidentes e uma morte

  • 2025 - 303 acidentes e 5 mortes

  • 2026 (janeiro a abril) - 205 acidentes e 2 mortes


De acordo com os dados do Observatório da Segurança Pública, o ano começou com 23 sinistros de trânsito em janeiro. Em fevereiro, com o retorno às aulas, iniciou a ascensão das estatísticas, fechando o mês com 37 casos. O pico foi alcançado em março, com 74 ocorrências, seguido por um número próximo em abril, com 71. 


A maior parte das situações ocorreu em via pública (167), seguida de outras em calçadas (22) e em ciclovias (16). O perfil identifica, ainda, que quase metade dos acidentes envolveram carro e bike (100), seguida das quedas (39) e conflitos entre motos e bikes (33).


Cinco cidades registraram mais de dez acidentes:


  • Vila Velha - 72

  • Vitória - 43

  • Serra - 35

  • Cariacica - 11

  • Linhares - 10


Mês violento


A violência no trânsito tem feito um expressivo número de vítimas. O mês de abril consolidou-se como o mais violento da década no Estado.


Entre janeiro e maio deste ano, 286 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Só os treze primeiros dias de maio registraram 36 vítimas fatais, principalmente em casos envolvendo colisões.


No mesmo período foram registrados, segundo dados do Observatório do Trânsito, 15.673 sinistros de trânsito. 


Furtos e roubos


Assim como os acidentes, também houve aumento nos casos de furto e roubo envolvendo as bikes elétricas. Nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 68% do total de crimes ocorridos no ano passado. 


No período foram 250, contra 367 registradas em 2025. Os casos foram mais frequentes em Vila Velha (114), com registros nas praias de Itapuã e da Costa, além do Centro.


A via pública também nos casos de furtos e roubos foi o local preferido dos criminosos.



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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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