A sede que o reel não mata

Não é só comigo, tenho certeza. Ler um livro até o final ficou difícil. Na era da informação rápida, sustentar a atenção na leitura exige disciplina. Eu, que vivo de palavras, acordei outro dia percebendo que não terminei um livro inteiro nos últimos dois meses.





De alguns li fragmentos, de outros salvei citações. Sempre leio dois ou três livros ao mesmo tempo e chegar ao final de cada um é uma sensação deliciosa. A página seguinte é o que sustenta minha curiosidade para continuar.

Sou consumidora de livros, gosto da companhia deles. Amo a presença física do livro. Cheiro, capas, cores, tudo atende e sofistica meu sentir. Nas estantes da casa, tenho vários que não abri ainda, mas sei que eles estão ali, me esperando. Nunca havia deixado a fila ficar tão longa.