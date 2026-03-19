Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco
Vamos voltar a desenhar?
Desenhar é algo extremamente prazeroso, podendo ser considerada uma atividade lúdica terapêutica. Quem desenha tem entre seus prazeres admirar a arte gráfica e bidimensional em geral, ou seja, tem duplo deleite
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