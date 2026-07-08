Feijão além do básico: 5 receitas saudáveis para inovar no almoço

Chili de feijão com carne Crédito: Imagem: Elena.Katkova | Shutterstock

Muito além da clássica combinação com arroz, o feijão pode ser o protagonista de receitas criativas, nutritivas e cheias de sabor. Rico em proteínas vegetais, fibras e minerais, esse ingrediente tão presente na mesa dos brasileiros também combina com preparações diferentes, que renovam o cardápio sem abrir mão da praticidade.

A seguir, confira 5 receitas saudáveis para você transformar o feijão em destaque no almoço!

1. Chili de feijão com carne

Ingredientes

500 g de carne moída

2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

170 g de milho-verde escorrido

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de orégano

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá da água do cozimento do feijão-vermelho

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione a carne moída e refogue até perder toda a cor avermelhada e começar a dourar. Misture os tomates, o extrato de tomate, o molho de tomate, as pápricas, o cominho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o feijão-vermelho cozido, o milho-verde e a água do cozimento do feijão-vermelho. Misture bem. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e os sabores ficarem bem incorporados. Finalize com salsinha e sirva quente.

2. Escondidinho de feijão-branco com frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido

500 g de frango cozido e desfiado

3 batatas-doces descascadas e cozidas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o feijão-branco com um pouco da água do cozimento até formar um creme espesso. Reserve. Em um recipiente, coloque a batata-doce, amasse e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com o creme de feijão-branco, distribua o frango por cima e finalize com a batata-doce amassada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Sopa cremosa de feijão com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido

1 cenoura descascada e picada

1 abobrinha picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o caldo de legumes. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Adicione o feijão-carioca e misture. Desligue o fogo e bata parte da sopa em um liquidificador para obter uma textura cremosa. Volte tudo para a panela e tempere com sal e cheiro-verde. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Salada de feijão-branco com atum Crédito: Imagem: Rui Elena | Shutterstock

4. Salada de feijão-branco com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

240 g de atum em água escorrido e desfiado

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão-branco em uma saladeira e acrescente o atum, a salsinha e a cebolinha. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para não desmanchar os grãos. Leve à geladeira por 20 minutos antes de servir. Sirva em seguida.

5. Lasanha de berinjela com creme de feijão-branco

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido

1/2 xícara de chá de leite

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de levedura nutricional

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo