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ES é o único estado brasileiro a preferir pizza de frango com requeijão, diz pesquisa

Segundo levantamento feito por empresa de tecnologia, sabor supera calabresa e portuguesa na preferência dos capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 14:34

Imagem Edicase Brasil
Pizza de frango com requeijão cremoso. Foto: Paulo Vilela | Shutterstock

A pizza continua sendo um dos pratos preferidos dos brasileiros no delivery, e isso se reflete no estado do Espírito Santo. Para celebrar o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, o iFood Tendências, hub de inteligência e dados da empresa brasileira de tecnologia, realizou uma pesquisa que traz um dado curioso sobre os consumidores capixabas. 


O levantamento aponta que o ES é o único estado onde a pizza de frango com requeijão cremoso é a grande favorita, superando a tradicional calabresa - que é a preferida da maioria dos estados e da média nacional. 


O Espírito Santo está no ranking dos estados que mais pedem pizza no iFood, ocupando o décimo lugar com mais de 1,3 milhão de pedidos do prato em 2026. A plataforma aponta a pizza de calabresa como segunda favorita e a portuguesa como terceira do ranking completo. 


Os sabores marguerita e quatro queijos fecham o grupo das cinco maiores preferências locais no delivery de restaurantes. 

Metodologia 

Os dados da pesquisa foram extraídos do hub de inteligência iFood Tendências e dizem respeito ao comportamento de pedidos válidos realizados em todo o Brasil. 


A análise considerou o resultado da apuração consolidada do primeiro semestre (período de 1º de janeiro a 30 de junho) do ano de 2026. 


As informações foram segmentadas com base na vertical de Restaurantes (filtro focado em pizzarias) e na vertical de Mercado/Hipermercado (filtro focado na vertical de varejo/multicategorias). 

Com informações da assessoria de imprensa do iFood.

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