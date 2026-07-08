ES é o único estado brasileiro a preferir pizza de frango com requeijão, diz pesquisa

A pizza continua sendo um dos pratos preferidos dos brasileiros no delivery, e isso se reflete no estado do Espírito Santo. Para celebrar o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, o iFood Tendências, hub de inteligência e dados da empresa brasileira de tecnologia, realizou uma pesquisa que traz um dado curioso sobre os consumidores capixabas.





O levantamento aponta que o ES é o único estado onde a pizza de frango com requeijão cremoso é a grande favorita, superando a tradicional calabresa - que é a preferida da maioria dos estados e da média nacional.





O Espírito Santo está no ranking dos estados que mais pedem pizza no iFood, ocupando o décimo lugar com mais de 1,3 milhão de pedidos do prato em 2026. A plataforma aponta a pizza de calabresa como segunda favorita e a portuguesa como terceira do ranking completo.





Os sabores marguerita e quatro queijos fecham o grupo das cinco maiores preferências locais no delivery de restaurantes.