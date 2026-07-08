Adolescente de 17 anos morre em acidente em São Domingos do Norte

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente na ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um carro e uma caminhonete.





O passageiro da motocicleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital em Colatina. A idade e o estado de saúde dele não foram divulgados.





De acordo com a PM, o motorista do carro afirmou que realizava uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Ainda segundo a corporação, o trecho onde ocorreu o acidente não permitia ultrapassagens e o condutor não possuía CNH.





O motorista da caminhonete contou aos militares que tentou desviar das vítimas, que já estavam caídas no asfalto, mas acabou colidindo contra um poste.





Os dois condutores foram levados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos. Até o início da tarde, não havia informações sobre o encaminhamento dado a eles.