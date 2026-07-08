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ES 080

Adolescente de 17 anos morre em acidente em São Domingos do Norte

Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um carro e uma caminhonete

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 16:15

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

08 jul 2026 às 16:15
Segundo a PM, a vítima pilotava uma moto com outro menor de idade na garupa.
Leitor A Gazeta

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente na ES 080, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu a motocicleta conduzida pela vítima, um carro e uma caminhonete.


O passageiro da motocicleta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital em Colatina. A idade e o estado de saúde dele não foram divulgados.


De acordo com a PM, o motorista do carro afirmou que realizava uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Ainda segundo a corporação, o trecho onde ocorreu o acidente não permitia ultrapassagens e o condutor não possuía CNH.


O motorista da caminhonete contou aos militares que tentou desviar das vítimas, que já estavam caídas no asfalto, mas acabou colidindo contra um poste.


Os dois condutores foram levados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos. Até o início da tarde, não havia informações sobre o encaminhamento dado a eles.

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