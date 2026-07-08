Baleias-jubarte dão show perto de escuna em Guarapari; veja vídeo

Segundo o diretor executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, esse espetáculo é comum durante o inverno. Nessa época do ano, as baleias migram para o litoral do Espírito Santo em busca de águas mais quentes, favoráveis à reprodução da espécie.





Identificar uma baleia-jubarte também não é difícil, explica o especialista. "Essa identificação é possível pelas nadadeiras peitorais excepcionalmente longas, uma característica marcante que as diferencia das demais espécies. Além disso, a coloração e o padrão de pigmentação da face ventral da nadadeira caudal são únicos em cada animal e permitem sua identificação individual", afirma Nogueira.