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Espetáculo

Baleias-jubarte dão show perto de escuna em Guarapari; veja vídeo

No inverno, as baleias migram para o litoral do Espírito Santo em busca de águas mais quentes, favoráveis à reprodução da espécie

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 17:47

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 jul 2026 às 17:47
Boa tarde!

Duas baleias-jubarte foram registradas bem perto de uma escuna a cerca de 10 quilômetros do litoral de Guarapari, no Espírito Santo, na terça-feira (7). A cena foi filmada pelo leitor Luciano Maia, que enviou o vídeo para A Gazeta. Ele contou que participava de um passeio para observar os animais e acabou sendo surpreendido com a aproximação das jubartes.

"Show" é comum nesta época do ano

Baleias-jubarte flagradas no litoral de Guarapari
Baleias-jubarte flagradas no litoral de Guarapari Luciano Maia

Segundo o diretor executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, esse espetáculo é comum durante o inverno. Nessa época do ano, as baleias migram para o litoral do Espírito Santo em busca de águas mais quentes, favoráveis à reprodução da espécie.


Identificar uma baleia-jubarte também não é difícil, explica o especialista. "Essa identificação é possível pelas nadadeiras peitorais excepcionalmente longas, uma característica marcante que as diferencia das demais espécies. Além disso, a coloração e o padrão de pigmentação da face ventral da nadadeira caudal são únicos em cada animal e permitem sua identificação individual", afirma Nogueira.

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