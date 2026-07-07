DNA da água em rio do ES ajuda a encontrar peixe ameaçado de extinção

O bagrinho-de-kaetés foi encontrado em três dos dez pontos monitorados entre os municípios de Castelo e Vargem Alta sem que fosse necessário capturar nenhum exemplar da espécie.





Um estudo com os resultados da análise foi publicado na revista científica "Neotropical Ichthyology", na última semana. A expectativa é que a descoberta ajude a entender melhor onde o bagrinho ainda vive e orientar ações para proteger a espécie e os riachos da Mata Atlântica.





Participaram do estudo pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e do Instituto Nossos Riachos.

