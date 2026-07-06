ES terá ponto de abastecimento com biometano e frota de 12 caminhões

O uso de caminhões movidos a biometano – um biocombustível renovável feito a partir de resíduos orgânicos – está em expansão no Espírito Santo. Atualmente, a Marca Ambiental, que tem unidade em Cariacica, tem dois caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) que poderá, em alguns meses, usar biometano.
A partir de uma parceria com a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, serão comprados mais 10 caminhões movidos a GNV e biometano.
No projeto, ainda está prevista a implantação da primeira estrutura de abastecimento integrada em uma garagem operacional capixaba. No total, o projeto prevê um investimento de R$ 17 milhões.
Os 12 caminhões movidos a combustível renovável da Marca Ambiental vão formar a maior frota de veículos pesados com essa tecnologia em operação no Espírito Santo.
Em fase de acabamento, a usina de biometano da Marca Ambiental tem previsão de ser inaugurada em setembro, segundo o diretor de energias renováveis, Diogo Ribeiro. O posto de abastecimento também vai ser inaugurado no final do mesmo mês.
A iniciativa representa um avanço inédito para o setor de transporte e logística capixaba ao conectar infraestrutura energética, valorização de resíduos, economia circular e soluções de mobilidade de baixa emissão de carbono. O projeto reforça o compromisso das duas empresas com a inovação, a sustentabilidade e a descarbonização do transporte pesado.
O novo ponto de abastecimento será instalado na garagem operacional da Marca Ambiental, ampliando a oferta de combustíveis de menor emissão de carbono para o transporte pesado no estado.
A estrutura será equipada com bicos NGV2, também conhecidos como bicos de alta vazão, tecnologia desenvolvida para abastecer grandes volumes de combustível de forma mais rápida, segura e eficiente em veículos de grande porte, como caminhões e ônibus.
Com a tecnologia, o tempo de abastecimento deve ser de aproximadamente 15 minutos, proporcionando ganhos significativos de produtividade para as operações logísticas.
"O transporte pesado é um dos maiores desafios da transição energética no Brasil, e o biometano representa uma oportunidade única para enfrentá-lo, unindo sustentabilidade e eficiência. O gás natural é um importante aliado nesse processo, pois viabiliza a infraestrutura necessária e prepara a frota para uma transição gradual e segura rumo a combustíveis cada vez mais renováveis, afirma o diretor-presidente da ES Gás, Raphael Pereira.
Ele acrescenta que a parceria demonstra que é possível usar a tecnologia disponível, além de ser algo economicamente viável, para transformar resíduos em combustível. "A proposta comprova que o Espírito Santo tem potencial para liderar esse movimento no país”, pontua.
Para a Marca Ambiental, esse projeto representa mais um avanço na estratégia de transição energética e economia circular. "Estamos conectando duas frentes estratégicas para o futuro: a produção de combustível renovável a partir da valorização de resíduos e sua aplicação direta no transporte pesado", destaca o diretor da empresa Diogo Ribeiro.
Ele detalha que a implantação dessa estrutura e a ampliação da frota movida a biometano é uma realidade viável, capaz de gerar ganhos ambientais, operacionais e econômicos. "Nosso objetivo é continuar investindo em soluções inovadoras que contribuam para uma matriz energética mais limpa para o desenvolvimento sustentável do Estado”, enfatiza Ribeiro.
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