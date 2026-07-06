ES terá ponto de abastecimento com biometano e frota de 12 caminhões

O uso de caminhões movidos a biometano – um biocombustível renovável feito a partir de resíduos orgânicos – está em expansão no Espírito Santo. Atualmente, a Marca Ambiental, que tem unidade em Cariacica, tem dois caminhões movidos a gás natural veicular (GNV) que poderá, em alguns meses, usar biometano.





A partir de uma parceria com a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, serão comprados mais 10 caminhões movidos a GNV e biometano.





No projeto, ainda está prevista a implantação da primeira estrutura de abastecimento integrada em uma garagem operacional capixaba. No total, o projeto prevê um investimento de R$ 17 milhões.





Os 12 caminhões movidos a combustível renovável da Marca Ambiental vão formar a maior frota de veículos pesados com essa tecnologia em operação no Espírito Santo.





Em fase de acabamento, a usina de biometano da Marca Ambiental tem previsão de ser inaugurada em setembro, segundo o diretor de energias renováveis, Diogo Ribeiro. O posto de abastecimento também vai ser inaugurado no final do mesmo mês.





A iniciativa representa um avanço inédito para o setor de transporte e logística capixaba ao conectar infraestrutura energética, valorização de resíduos, economia circular e soluções de mobilidade de baixa emissão de carbono. O projeto reforça o compromisso das duas empresas com a inovação, a sustentabilidade e a descarbonização do transporte pesado.