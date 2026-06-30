Área da GWM no ES pode abrigar fábrica de baterias para carros elétricos

A instalação da Great Wall Motor (GWM) em Aracruz, no Espírito Santo, promete ir além de uma linha de montagem de veículos e consolidar como plataforma tecnológica. A área onde ficará a nova unidade da montadora no Brasil, no Norte capixaba, também deve abrigar uma fábrica de baterias para veículos elétricos





Segundo Ricardo Bastos, diretor de relações institucionais da GWM, a possibilidade de implantação está no planejamento do projeto da montadora no Estado.





Questionado sobre a produção local de componentes essenciais, Bastos afirma que "nada é descartado" e aponta que existe espaço físico suficiente no terreno de Aracruz para essa expansão.





O diretor revela que a GWM possui uma unidade interna dedicada à produção de baterias (a Svolt), que atualmente supre metade das necessidades globais da empresa. Essa unidade tecnológica está à disposição e já faz parte do projeto capixaba.





O executivo esteve em Aracruz nesta terça-feira (30), durante a cerimônia de lançamento da fábrica da GWM em Aracruz, em terreno de 1,7 milhão de metros quadrados localizado às margens da rodovia ES-257, em Barra do Riacho.