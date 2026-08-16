'O planeta em que nascemos não existe mais': o climatologista que alerta para epidemia de eventos climáticos extremos, mas se mantém otimista

Cordero — A diferença está no fato de que o Ártico é um oceano coberto por gelo, enquanto a Antártida é um continente. Ou seja, a maior parte do gelo da Antártida não está em contato com o oceano, mas com rocha continental. Por não estar em contato com o oceano, não ocorre aquele círculo vicioso que explicamos anteriormente e que está acelerando o derretimento do Ártico.