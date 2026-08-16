Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/08/2026

A carta “O Louco” convida você a se abrir para experiências novas e deixar um pouco de espaço para o inesperado. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar alguém ou renovar a relação. Na carreira, um caminho diferente poderá revelar uma oportunidade interessante. Sua saúde se beneficiará de mais movimento e leveza, mas será importante evitar atitudes impulsivas. Entre amigos, convites de última hora poderão render encontros divertidos e novas conexões.