Marmitas congeladas conquistam consumidores no ES com alimentação saudável

Falta de tempo, boa alimentação e economia. Com a rotina cada vez mais corrida e o custo de comer fora pesando no orçamento, as marmitas congeladas têm conquistado espaço entre os consumidores. A praticidade aliada à alimentação equilibrada impulsiona a procura por esse tipo de refeição, movimentando um mercado que reúne desde pequenos empreendedores até médias empresas.
Viralizando nas redes sociais e caindo no gosto dos capixabas, as marmitas congeladas são preparadas previamente e passam pelo processo de ultracongelamento, que preserva os alimentos por mais tempo e mantém suas características nutricionais e sensoriais. Geralmente comercializadas em combos semanais ou mensais, elas permitem que o consumidor organize a alimentação com antecedência, armazenando as refeições no congelador e descongelando cada porção apenas no momento do consumo.
Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro, trabalha no ramo há cerca de nove anos e comenta a alta na procura pelas refeições congeladas. Segundo ela, o perfil dos clientes mudou nos últimos anos.
Da pandemia para cá, eu percebo um outro perfil de clientes. Há muitos jovens adultos, recém-saídos da casa dos pais. Muitas vezes, o casal trabalha, o trânsito da Grande Vitória está daquele jeito. As pessoas precisam se alimentar, mas não têm tempo para cozinhar.
Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro
As marmitas congeladas também fazem sucesso entre quem busca uma alimentação mais saudável, com opções voltadas para diversos objetivos, como dietas de baixa caloria e low carb. Segundo Anne, elas conseguem atender tanto quem segue uma dieta quanto quem apenas procura praticidade no dia a dia.
A marmita congelada une o útil ao agradável, que é a praticidade e a economia. Então, eu consigo atingir os dois públicos: o público que quer uma dieta de baixa caloria e o que só quer aquele arrozinho com feijão depois de um dia de trabalho, mas não quer ter que ir no mercado comprar o feijão, cozinhar, temperar e depois ter louça pra lavar.
Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro
André Cândido, empresário da Mi Marmita, relata que a perspectiva para os próximos meses é de aumento na procura, principalmente com a chegada do verão, quando cresce a busca por uma alimentação mais regrada.
“Em agosto, volta a ter uma grande demanda, porque as pessoas começam a se preparar para o verão”, ressalta.
André conta que as marmitas de fricassê de frango, escondidinho de aipim com carne e quibe assado estão entre as mais procuradas pelos clientes. Segundo ele, o segredo para manter a fidelidade dos consumidores é investir na qualidade dos alimentos.
“A gente tem muitos fornecedores que vêm direto da roça e trazem esses produtos para a gente. Ter uma gama de alimentos frescos faz toda a diferença, é exorbitante essa diferença”, comenta.
Izabor Oakes, nutricionista e empresária da Salud, reforça que as marmitas congeladas vão além da praticidade e podem contribuir para uma alimentação saudável, desde que sejam produzidas com ingredientes de qualidade.
“Como nutricionista, acompanho de perto todas as etapas da produção. Realizo treinamentos frequentes com a equipe, supervisiono os processos, priorizo ingredientes frescos e temperos naturais”, afirma.
Para ela, manter a qualidade dos alimentos sem elevar os preços é uma tarefa diária.
“Os maiores desafios são manter uma equipe qualificada e conseguir equilibrar a qualidade dos produtos com um preço justo, especialmente diante do aumento constante dos custos dos alimentos e dos impactos da inflação”, afirma.
O valor das marmitas congeladas varia de acordo com o combo adquirido e o fornecedor escolhido. Em média, elas custam cerca de R$ 20, mas podem custar a partir de R$ 15 nos pacotes com maior quantidade de refeições.
Quem compra também aprova a praticidade. Gabriela Bertoldo, bacharela em Direito, é consumidora de marmitas congeladas e conta que passou a utilizá-las por não ter o hábito de cozinhar e por querer manter uma alimentação equilibrada, mesmo com a rotina corrida.
É mais pela questão da praticidade. Eu acho que a marmita acaba juntando muito isso, porque você consegue escolher se você vai comprar uma refeição de baixa caloria ou de massa, e isso é muito interessante, pois você consegue regrar aquilo que vai comer.
Gabriela Bertoldo, consumidora
Além de uma alimentação saudável, a economia também pesa na decisão. Gabriela conta que consegue gastar menos do que gastaria almoçando em restaurantes ou pedindo delivery.
“No delivery, as marmitas saem em uma média de R$ 35. Já as marmitas congeladas eu consigo comprar a partir de R$ 17, então é a metade do preço”, comenta.
Segundo ela, as refeições congeladas se tornaram um hábito. A saúde e a qualidade dos alimentos são os principais motivos para a satisfação com os produtos.
“Com certeza indicaria, porque é muito mais prático e bem mais barato em relação à marmita convencional. Parece que a comida acabou de ser feita . Quando você pede no delivery, acaba ficando muito à mercê de como a pessoa cozinhou naquele dia, não tem muito uma padronização.”