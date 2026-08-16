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Marmitas congeladas conquistam consumidores no ES com alimentação saudável

A busca por dieta equilibrada e mais praticidade no dia a dia impulsiona segmento de comida pré-pronta no Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 08:01

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

16 ago 2026 às 08:01
Marmitas da É Gostoso, Eu Juro
Marmitas congeladas fazem sucesso entre os jovens.  Carlos Alberto Silva

Falta de tempo, boa alimentação e economia. Com a rotina cada vez mais corrida e o custo de comer fora pesando no orçamento, as marmitas congeladas têm conquistado espaço entre os consumidores. A praticidade aliada à alimentação equilibrada impulsiona a procura por esse tipo de refeição, movimentando um mercado que reúne desde pequenos empreendedores até médias empresas.


Viralizando nas redes sociais e caindo no gosto dos capixabas, as marmitas congeladas são preparadas previamente e passam pelo processo de ultracongelamento, que preserva os alimentos por mais tempo e mantém suas características nutricionais e sensoriais. Geralmente comercializadas em combos semanais ou mensais, elas permitem que o consumidor organize a alimentação com antecedência, armazenando as refeições no congelador e descongelando cada porção apenas no momento do consumo.


Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro, trabalha no ramo há cerca de nove anos e comenta a alta na procura pelas refeições congeladas. Segundo ela, o perfil dos clientes mudou nos últimos anos.

Da pandemia para cá, eu percebo um outro perfil de clientes. Há muitos jovens adultos, recém-saídos da casa dos pais. Muitas vezes, o casal trabalha, o trânsito da Grande Vitória está daquele jeito. As pessoas precisam se alimentar, mas não têm tempo para cozinhar.

Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro

Anne Caroline, da empresa É Gostoso, Eu Juro
Anne destaca a mudança no perfil dos clientes ao longo dos anos. Carlos Alberto Silva

As marmitas congeladas também fazem sucesso entre quem busca uma alimentação mais saudável, com opções voltadas para diversos objetivos, como dietas de baixa caloria e low carb. Segundo Anne, elas conseguem atender tanto quem segue uma dieta quanto quem apenas procura praticidade no dia a dia.

A marmita congelada une o útil ao agradável, que é a praticidade e a economia. Então, eu consigo atingir os dois públicos: o público que quer uma dieta de baixa caloria e o  que só quer aquele arrozinho com feijão depois de um dia de trabalho, mas não quer ter que ir no mercado comprar o feijão, cozinhar, temperar e depois ter louça pra lavar.

Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro

André Cândido, empresário da Mi Marmita, relata que a perspectiva para os próximos meses é de aumento na procura, principalmente com a chegada do verão, quando cresce a busca por uma alimentação mais regrada. 


“Em agosto, volta a ter uma grande demanda, porque as pessoas começam a se preparar para o verão”, ressalta.

André Cândido da Mi Marmita, empresa de comida congelada
Para André, a qualidade dos produtos é o principal fator para fidelizar os clientes. Carlos Alberto Silva

André conta que as marmitas de fricassê de frango, escondidinho de aipim com carne e quibe assado estão entre as mais procuradas pelos clientes. Segundo ele, o segredo para manter a fidelidade dos consumidores é investir na qualidade dos alimentos.


“A gente tem muitos fornecedores que vêm direto da roça e trazem esses produtos para a gente. Ter uma gama de alimentos frescos faz toda a diferença, é exorbitante essa diferença”, comenta.


Izabor Oakes, nutricionista e empresária da Salud, reforça que as marmitas congeladas vão além da praticidade e podem contribuir para uma alimentação saudável, desde que sejam produzidas com ingredientes de qualidade.


“Como nutricionista, acompanho de perto todas as etapas da produção. Realizo treinamentos frequentes com a equipe, supervisiono os processos, priorizo ingredientes frescos e temperos naturais”, afirma.

Izabor Oakes da Salud, empresa de comida congelada
Izabor conta que os sabores preferidos dos clientes são o escondidinho de aipim com carne e de batata-doce com frango.
 Carlos Alberto Silva

Para ela, manter a qualidade dos alimentos sem elevar os preços é uma tarefa diária.


“Os maiores desafios são manter uma equipe qualificada e conseguir equilibrar a qualidade dos produtos com um preço justo, especialmente diante do aumento constante dos custos dos alimentos e dos impactos da inflação”, afirma.


O valor das marmitas congeladas varia de acordo com o combo adquirido e o fornecedor escolhido. Em média, elas custam cerca de R$ 20, mas podem custar a partir de R$ 15 nos pacotes com maior quantidade de refeições. 


Quem compra também aprova a praticidade. Gabriela Bertoldo, bacharela em Direito, é consumidora de marmitas congeladas e conta que passou a utilizá-las por não ter o hábito de cozinhar e por querer manter uma alimentação equilibrada, mesmo com a rotina corrida.

É mais pela questão da praticidade. Eu acho que a marmita acaba juntando muito isso,  porque você consegue escolher se você vai comprar uma refeição de baixa caloria ou de massa, e isso é muito interessante, pois você consegue regrar aquilo que vai comer.

Gabriela Bertoldo, consumidora

Além de uma alimentação saudável, a economia também pesa na decisão. Gabriela conta que consegue gastar menos do que gastaria almoçando em restaurantes ou pedindo delivery.


“No delivery, as marmitas saem em uma média de R$ 35. Já as marmitas congeladas eu consigo comprar a partir de R$ 17, então é a metade do preço”, comenta.


Segundo ela, as refeições congeladas se tornaram um hábito. A saúde e a qualidade dos alimentos são os principais motivos para a satisfação com os produtos.

 

“Com certeza indicaria, porque é muito mais prático e bem mais barato em relação à marmita convencional. Parece que a comida acabou de ser feita . Quando você pede no delivery, acaba ficando muito à mercê de como a pessoa cozinhou naquele dia, não tem muito uma padronização.”

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