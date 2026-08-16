Marmitas congeladas conquistam consumidores no ES com alimentação saudável

Falta de tempo, boa alimentação e economia. Com a rotina cada vez mais corrida e o custo de comer fora pesando no orçamento, as marmitas congeladas têm conquistado espaço entre os consumidores. A praticidade aliada à alimentação equilibrada impulsiona a procura por esse tipo de refeição, movimentando um mercado que reúne desde pequenos empreendedores até médias empresas.





Viralizando nas redes sociais e caindo no gosto dos capixabas, as marmitas congeladas são preparadas previamente e passam pelo processo de ultracongelamento, que preserva os alimentos por mais tempo e mantém suas características nutricionais e sensoriais. Geralmente comercializadas em combos semanais ou mensais, elas permitem que o consumidor organize a alimentação com antecedência, armazenando as refeições no congelador e descongelando cada porção apenas no momento do consumo.





Anne Caroline, chef de cozinha e empresária da É Gostoso, Eu Juro, trabalha no ramo há cerca de nove anos e comenta a alta na procura pelas refeições congeladas. Segundo ela, o perfil dos clientes mudou nos últimos anos.