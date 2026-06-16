Cristiano Ronaldo: sono e alimentação são peças-chave da longevidade do atleta

O sono exerce papel fundamental na recuperação muscular, no equilíbrio hormonal e na manutenção da performance física, fatores presentes na rotina de atletas como Cristiano Ronaldo (Imagem: oday jamil moari | Shutterstock) Crédito:

Nesta quarta-feira (17), os olhos dos torcedores estarão voltados para Cristiano Ronaldo, que comandará a Seleção de Portugal na estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026 diante da República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília). O atacante alcançará uma marca histórica ao disputar sua sexta edição do Mundial, feito inédito entre jogadores de linha.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua competindo em alto nível e despertando curiosidade sobre os hábitos que ajudam a manter sua performance física. Embora alimentação equilibrada e treinos intensos façam parte da rotina do jogador, existe outro fator fundamental por trás da longevidade esportiva: o sono.

Mais do que apenas descansar, dormir bem participa diretamente da recuperação muscular, do equilíbrio hormonal, da imunidade e até da prevenção de lesões. O sono adequado funciona como uma verdadeira ferramenta de regeneração do organismo, especialmente em atletas de alta performance.

1. O sono é parte fundamental da recuperação muscular

Segundo a nutricionistaFernanda Mattos, alimentação e descanso caminham juntos quando o assunto é desempenho esportivo. “A recuperação física de atletas de alto rendimento depende de uma combinação estratégica entre treino, alimentação e sono. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o organismo libera hormônios importantes para o reparo muscular, a recuperação dos tecidos e a adaptação aos treinos”, explica.

A especialista reforça que uma alimentação equilibrada complementa esse processo. “Proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais são essenciais para recuperação e manutenção da performance física”, afirma.

Dormir mal afeta negativamente hormônios ligados ao controle inflamatório do corpo, à fome e à recuperação física Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

2. Dormir mal pode prejudicar o metabolismo e o ganho muscular

Fernanda Mattos explica que o impacto das noites mal dormidas vai muito além da disposição. “Dormir pouco está associado a mudanças hormonais que aumentam a fome , reduzem a saciedade e dificultam o controle do peso. Além disso, o sono insuficiente pode reduzir a síntese de proteínas musculares, prejudicando o ganho e a manutenção da massa muscular”, destaca.

Segundo a nutricionista, noites mal dormidas também favorecem aumento de processos inflamatórios no organismo, fator que pode prejudicar rendimento esportivo e recuperação entre treinos.

3. Sono e alimentação ajudam a prevenir lesões

A recuperação inadequada aumenta o risco de fadiga muscular e lesões esportivas, especialmente em atletas submetidos a rotinas intensas. “Sono de qualidade e alimentação equilibrada atuam de forma complementar para melhorar a performance física e emocional. Juntos, ajudam a manter o sistema imunológico funcionando adequadamente, favorecem a recuperação muscular, contribuem para o equilíbrio hormonal e reduzem processos inflamatórios”, afirma Fernanda Mattos.

A especialista ressalta que esses hábitos ajudam não apenas no rendimento esportivo, mas também na longevidade física. “Esses benefícios podem resultar em melhor desempenho, menor risco de lesões e maior capacidade de manter a saúde física ao longo dos anos”, conclui.

Dormir bem deixou de ser apenas um hábito saudável para se tornar parte estratégica da performance de atletas de alto rendimento.