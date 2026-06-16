Veja como evitar a flacidez após o uso das canetas emagrecedoras

Apesar de serem aliadas no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas com acompanhamento profissional para garantir resultados seguros Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Os medicamentos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, revolucionaram o tratamento da obesidade e do sobrepeso, proporcionando uma perda de peso significativa em um período relativamente curto. No entanto, com os resultados na balança, muitas pessoas têm se deparado com um efeito indesejado: a flacidez da pele.

Segundo Thaine Malinowski, especialista em harmonização corporal, a redução acelerada do volume pode comprometer a capacidade de retração da pele, especialmente em regiões como abdômen, braços, coxas e glúteos.

“Quando o emagrecimento acontece de forma muito rápida, a pele nem sempre consegue acompanhar essa transformação. Isso ocorre porque há uma perda importante de gordura que servia como sustentação para os tecidos, além de fatores relacionados à idade, genética e qualidade do colágeno”, explica.

A preocupação ganhou ainda mais destaque com a popularização de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, amplamente utilizados para o controle do peso. Embora sejam aliados importantes no tratamento da obesidade, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental para minimizar impactos estéticos e garantir uma perda de peso saudável.

Principais cuidados durante o processo de emagrecimento

De acordo com Thaine Malinowski, alguns cuidados podem fazer toda a diferença durante o processo de emagrecimento. Entre as principais recomendações, estão:

Manter uma alimentação rica em proteínas, nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular;

Praticar exercícios físicos regularmente, com foco em atividades de força e resistência;

Garantir uma hidratação adequada para favorecer a elasticidade da pele;

Investir em protocolos estéticos que estimulem a produção de colágeno e a firmeza dos tecidos.

“A musculação é uma das maiores aliadas nesse processo. Quando preservamos ou aumentamos a massa muscular, conseguimos criar uma sustentação natural para a pele, reduzindo o aspecto de flacidez “, destaca.

A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno do corpo, o que tem impulsionado a busca por tratamentos estéticos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Impactos da perda de peso acelerada

Uma das regiões que mais costuma sofrer alterações após o emagrecimento acelerado são os glúteos. A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno corporal. De acordo com Thaine Malinowski, essas mudanças ajudam a explicar o aumento na procura por tratamentos voltados à recuperação da firmeza e da projeção da região após processos intensos de perda de peso.

“Muitas pacientes chegam satisfeitas com a perda de peso, mas incomodadas com a aparência corporal. Hoje existem tecnologias e procedimentos que ajudam a estimular colágeno, melhorar a qualidade da pele e devolver harmonia ao contorno, sempre respeitando a naturalidade dos resultados”, afirma.

Importância de um emagrecimento saudável

Para a especialista, o sucesso de um processo de emagrecimento não deve ser medido apenas pelos quilos perdidos, mas também pela preservação da saúde, da funcionalidade do corpo e da autoestima. “Emagrecer é uma conquista importante, mas é fundamental que esse processo seja acompanhado de estratégias para manter a qualidade dos tecidos e a harmonia corporal. O objetivo deve ser alcançar um resultado saudável e sustentável, sem abrir mão do bem-estar e da confiança”, conclui.