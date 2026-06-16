AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja como evitar a flacidez após o uso das canetas emagrecedoras
Se cuida

Veja como evitar a flacidez após o uso das canetas emagrecedoras

Especialista explica por que a perda de firmeza da pele pode surgir após o emagrecimento acelerado e quais estratégias ajudam a preservar sustentação e elasticidade

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 19:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jun 2026 às 19:15
Apesar de serem aliadas no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas com acompanhamento profissional para garantir resultados seguros (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
Apesar de serem aliadas no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas com acompanhamento profissional para garantir resultados seguros Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Os medicamentos análogos de GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, revolucionaram o tratamento da obesidade e do sobrepeso, proporcionando uma perda de peso significativa em um período relativamente curto. No entanto, com os resultados na balança, muitas pessoas têm se deparado com um efeito indesejado: a flacidez da pele.
Segundo Thaine Malinowski, especialista em harmonização corporal, a redução acelerada do volume pode comprometer a capacidade de retração da pele, especialmente em regiões como abdômen, braços, coxas e glúteos.
“Quando o emagrecimento acontece de forma muito rápida, a pele nem sempre consegue acompanhar essa transformação. Isso ocorre porque há uma perda importante de gordura que servia como sustentação para os tecidos, além de fatores relacionados à idade, genética e qualidade do colágeno”, explica.
A preocupação ganhou ainda mais destaque com a popularização de medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, amplamente utilizados para o controle do peso. Embora sejam aliados importantes no tratamento da obesidade, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental para minimizar impactos estéticos e garantir uma perda de peso saudável.

Principais cuidados durante o processo de emagrecimento

De acordo com Thaine Malinowski, alguns cuidados podem fazer toda a diferença durante o processo de emagrecimento. Entre as principais recomendações, estão:
  • Manter uma alimentação rica em proteínas, nutrientes essenciais para a manutenção da massa muscular;
  • Praticar exercícios físicos regularmente, com foco em atividades de força e resistência;
  • Garantir uma hidratação adequada para favorecer a elasticidade da pele;
  • Investir em protocolos estéticos que estimulem a produção de colágeno e a firmeza dos tecidos.
“A musculação é uma das maiores aliadas nesse processo. Quando preservamos ou aumentamos a massa muscular, conseguimos criar uma sustentação natural para a pele, reduzindo o aspecto de flacidez “, destaca.
A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno do corpo, o que tem impulsionado a busca por tratamentos estéticos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno do corpo, o que tem impulsionado a busca por tratamentos estéticos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Impactos da perda de peso acelerada

Uma das regiões que mais costuma sofrer alterações após o emagrecimento acelerado são os glúteos. A perda de gordura pode resultar em diminuição do volume, flacidez e mudanças no contorno corporal. De acordo com Thaine Malinowski, essas mudanças ajudam a explicar o aumento na procura por tratamentos voltados à recuperação da firmeza e da projeção da região após processos intensos de perda de peso.
“Muitas pacientes chegam satisfeitas com a perda de peso, mas incomodadas com a aparência corporal. Hoje existem tecnologias e procedimentos que ajudam a estimular colágeno, melhorar a qualidade da pele e devolver harmonia ao contorno, sempre respeitando a naturalidade dos resultados”, afirma.

Importância de um emagrecimento saudável

Para a especialista, o sucesso de um processo de emagrecimento não deve ser medido apenas pelos quilos perdidos, mas também pela preservação da saúde, da funcionalidade do corpo e da autoestima. “Emagrecer é uma conquista importante, mas é fundamental que esse processo seja acompanhado de estratégias para manter a qualidade dos tecidos e a harmonia corporal. O objetivo deve ser alcançar um resultado saudável e sustentável, sem abrir mão do bem-estar e da confiança”, conclui.
Por Yohana Guimarães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atletas de primeira viagem: veja quais exames fazer antes de começar a praticar exercícios
Imagem de destaque
3 sopas práticas e ricas em proteínas para o jantar
Cratera na BR 262 está aberta há quatro meses e preocupa motoristas
Cratera na BR 262 em Venda Nova do Imigrante completa três meses sem solução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados