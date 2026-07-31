AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prevenção

Perdeu a visita do agente de endemias? Saiba como reagendar em Vila Velha

Reagendamento permite nova inspeção do imóvel para identificar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypt

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 22:13

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 jul 2026 às 22:13
Nova visita de agente de endemias pode ser solicitada por moradores de Vila Velha Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Moradores de Vila Velha que perderam a visita de um Agente de Combate às Endemias podem reagendar a inspeção do imóvel. A medida permite que residências onde os profissionais não conseguiram realizar a vistoria sejam novamente visitadas durante as ações de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, quando não há ninguém em casa no momento da visita, o agente deixa um aviso com orientações para o morador. O reagendamento pode ser solicitado por meio da Ouvidoria Municipal, pelos telefones 162, (27) 3149-7336, (27) 3149-7326 e 0800 283 9059, ou pelo aplicativo Vila Velha ON. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.


A administração municipal reforçou que os profissionais atuam uniformizados e devidamente identificados, e que, além de inspecionarem o imóvel, orientam os moradores sobre medidas de prevenção e, quando necessário, realizam os procedimentos para a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti.

Veja Também 

Os petistas João Coser, pré-candidato a deputado federal; Helder Salomão, pré-candidato a governador do Espírito Santo; e o senador Fabiano Contarato, que busca a reeleição.

Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

Empresário, Adenilson Pansini também dedica a vida à preservação da natureza

Prêmio Biguá: projetos de preservação ambiental inspiram mudanças no ES

Imagem de destaque

'Situação fora de controle': Espanha mobiliza Exército após milhares de migrantes cruzarem de Marrocos para Ceuta; ao menos 10 morreram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dengue Zika vírus Chikungunya Aedes Aegypti Vila Velha Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cosme Damasceno é acusado de intermediar o homicídio e dirigir o veículo que levou os executores ao local do crime.
Preso suspeito de intermediar morte do ativista Jonas Soprani no ES
Material apreendido durante a Operação Protetores do Bioma realizada nesta quinta-feira (30)
Oito espingardas e mais de 10 kg de carne de caça são apreendidos em Cariacica
Imagem de destaque
Sopa rica em proteínas: 3 receitas leves e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados