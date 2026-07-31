Perdeu a visita do agente de endemias? Saiba como reagendar em Vila Velha

Moradores de Vila Velha que perderam a visita de um Agente de Combate às Endemias podem reagendar a inspeção do imóvel. A medida permite que residências onde os profissionais não conseguiram realizar a vistoria sejam novamente visitadas durante as ações de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, quando não há ninguém em casa no momento da visita, o agente deixa um aviso com orientações para o morador. O reagendamento pode ser solicitado por meio da Ouvidoria Municipal, pelos telefones 162, (27) 3149-7336, (27) 3149-7326 e 0800 283 9059, ou pelo aplicativo Vila Velha ON. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.





A administração municipal reforçou que os profissionais atuam uniformizados e devidamente identificados, e que, além de inspecionarem o imóvel, orientam os moradores sobre medidas de prevenção e, quando necessário, realizam os procedimentos para a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti.