Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

A federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, homologou as candidaturas do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo e do senador Fabiano Contarato à reeleição na noite desta quinta-feira (30), durante convenção realizada em Vitória.
Os partidos também oficializaram os nomes de Professora Valdirene (PT) para concorrer ao cargo de vice-governadora e de Evani dos Santos Reis e Neio Lúcio Fraga Pereira (PCdoB) para a suplência na disputa ao Senado.
Valdirene é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024.
Já Evani é gari e presidente do Sindilimpe-ES, sindicato que reúne trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana a privada, além de jardineiros, coletores, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas.
Neio, por sua vez, preside o PCdoB no Estado e chegou a ser indicado pelo partido para ocupar a vaga de vice-governador, mas acabou ficando com a segunda suplência.
O nome a ser indicado para a segunda vaga ao Senado a que o Espírito Santo tem direito, mesmo que com apoio informal, ainda não foi decidido, como informou o presidente da federação em território capixaba, o deputado estadual João Coser (PT), que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.
Para as eleições proporcionais, o "time de Lula" foi lançado com 11 candidatos a deputado federal — o máximo permitido por lei — e 27 a deputado estadual.
O esforço da federação para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi explicitado no encontro. À reportagem de A Gazeta, o pré-candidato a governador disse que confia na superação do resultado obtido pelo partido em 2022, quando Lula perdeu no Espírito Santo para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"As pesquisas estão indicando um crescimento do Lula no Brasil e no Espírito Santo. Então, nós vamos ganhar as eleições. E, com o apoio do presidente, eu quero apresentar uma proposta de melhoria para o Espírito Santo, em parceria com o governo federal, na certeza de que eu irei para o segundo turno", afirmou Helder.
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