Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

A federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, homologou as candidaturas do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo e do senador Fabiano Contarato à reeleição na noite desta quinta-feira (30), durante convenção realizada em Vitória.





Os partidos também oficializaram os nomes de Professora Valdirene (PT) para concorrer ao cargo de vice-governadora e de Evani dos Santos Reis e Neio Lúcio Fraga Pereira (PCdoB) para a suplência na disputa ao Senado.





Valdirene é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024.





Já Evani é gari e presidente do Sindilimpe-ES, sindicato que reúne trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana a privada, além de jardineiros, coletores, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas.





Neio, por sua vez, preside o PCdoB no Estado e chegou a ser indicado pelo partido para ocupar a vaga de vice-governador, mas acabou ficando com a segunda suplência.





O nome a ser indicado para a segunda vaga ao Senado a que o Espírito Santo tem direito, mesmo que com apoio informal, ainda não foi decidido, como informou o presidente da federação em território capixaba, o deputado estadual João Coser (PT), que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.