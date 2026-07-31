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Eleições 2026

Candidaturas de Helder e Contarato são oficializadas em convenção de PT, PV e PCdoB

Nomes de vice, suplentes e candidatos a deputado estadual e federal também foram homologados durante evento

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 21:50

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

30 jul 2026 às 21:50
Os petistas João Coser, pré-candidato a deputado federal; Helder Salomão, pré-candidato a governador do Espírito Santo; e o senador Fabiano Contarato, que busca a reeleição.
Os petistas João Coser, pré-candidato a deputado federal; Helder Salomão, pré-candidato a governador do Espírito Santo; e Fabiano Contarato, senador que deve buscar a reeleição Reprodução/Vitor da Costa Pereira

A federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, homologou as candidaturas do deputado federal Helder Salomão ao governo do Espírito Santo e do senador Fabiano Contarato à reeleição na noite desta quinta-feira (30), durante convenção realizada em Vitória.


Os partidos também oficializaram os nomes de Professora Valdirene (PT) para concorrer ao cargo de vice-governadora e de Evani dos Santos Reis e Neio Lúcio Fraga Pereira (PCdoB) para a suplência na disputa ao Senado.


Valdirene é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024. 


Evani é gari e presidente do Sindilimpe-ES, sindicato que reúne trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana a privada, além de jardineiros, coletores, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas.


Neio, por sua vez, preside o PCdoB no Estado e chegou a ser indicado pelo partido para ocupar a vaga de vice-governador, mas acabou ficando com a segunda suplência.


O nome a ser indicado para a segunda vaga ao Senado a que o Espírito Santo tem direito, mesmo que com apoio informal, ainda não foi decidido, como informou o presidente da federação em território capixaba, o deputado estadual João Coser (PT), que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Para as eleições proporcionais, o "time de Lula" foi lançado com 11 candidatos a deputado federal — o máximo permitido por lei — e 27 a deputado estadual.


O esforço da federação para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi explicitado no encontro. À reportagem de A Gazeta, o pré-candidato a governador disse que confia na superação do resultado obtido pelo partido em 2022, quando Lula perdeu no Espírito Santo para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).


"As pesquisas estão indicando um crescimento do Lula no Brasil e no Espírito Santo. Então, nós vamos ganhar as eleições. E, com o apoio do presidente, eu quero apresentar uma proposta de melhoria para o Espírito Santo, em parceria com o governo federal, na certeza de que eu irei para o segundo turno", afirmou Helder.

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