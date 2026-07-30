Pazolini é condenado por propaganda eleitoral antecipada em show da Banda Eva

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), pré-candidato ao Governo do Espírito Santo, foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 15 mil por propaganda eleitoral antecipada durante show da Banda Eva no evento "Arena Verão 2026".





De autoria do Ministério Público Eleitoral (MPE), a representação foi julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) e aponta que, no dia 25 de janeiro deste ano, o então prefeito fez “uso sistemático e deliberado da estrutura administrativa e financeira do município de Vitória para a promoção da sua pré-candidatura” no evento, realizado na praia de Camburi.





O acórdão do processo foi publicado nesta quinta-feira (29); cabe recurso contra a decisão.





A reportagem procurou a defesa do ex-prefeito, mas não obteve retorno até o fechamento desta publicação. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.





Conforme consta nos autos, o vocalista da banda, contratada pelo valor de R$ 250 mil, interrompeu o show para gritar, com a multidão, “governador! Governador! Governador!”. O público estimado no evento era de 70 mil pessoas,