Baixa na União Progressista: Marcus Vicente desiste de se candidatar

O ex-deputado federal Marcus Vicente desistiu de tentar
retornar à Câmara dos Deputados. Filiado ao Progressistas (PP), ele era um dos
nomes cotados para compor a chapa da Federação União Progressista, que agora
terá de se apressar para repor essa baixa de última hora.
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A convenção estadual da União Progressista (PP + União Brasil),
com a definição da lista de candidatos, está marcada para a próxima
quarta-feira (5). Os partidos e federações têm até o dia 15 de outubro para
pedirem o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.
Aliado do governador Ricardo Ferraço (MDB) e do ex-governador
Renato Casagrande (PSB), Vicente comunicou sua decisão na tarde desta quinta-feira
(30), em um post no Instagram e por meio de nota à imprensa.
O ex-deputado alegou que tem sofrido com fortes crises de
labirintite e, por recomendação médica, não será candidato a nada neste ano.
Eis a nota oficial enviada pela assessoria de Vicente, que
também já foi um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF):
Marcus Vicente decidiu
não disputar a eleição 2026. Filiado ao Progressistas, ele havia colocado seu
nome à disposição do partido para concorrer à Câmara dos Deputados.
Nas últimas semanas,
Marcus apresentou um forte quadro de labirintite, que exige tratamento, repouso
e redução do ritmo de atividades. Ele está bem, mas, segundo a equipe médica, a
intensidade de uma campanha eleitoral poderia prejudicar sua recuperação e
agravar o problema.
A decisão foi tomada
em conjunto com a família. Marcus agradece o apoio e o carinho recebidos e
informa que seguirá contribuindo com o Espírito Santo.
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