Baixa na União Progressista: Marcus Vicente desiste de se candidatar

O ex-deputado federal Marcus Vicente desistiu de tentar retornar à Câmara dos Deputados. Filiado ao Progressistas (PP), ele era um dos nomes cotados para compor a chapa da Federação União Progressista, que agora terá de se apressar para repor essa baixa de última hora.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui

A convenção estadual da União Progressista (PP + União Brasil), com a definição da lista de candidatos, está marcada para a próxima quarta-feira (5). Os partidos e federações têm até o dia 15 de outubro para pedirem o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.





Aliado do governador Ricardo Ferraço (MDB) e do ex-governador Renato Casagrande (PSB), Vicente comunicou sua decisão na tarde desta quinta-feira (30), em um post no Instagram e por meio de nota à imprensa.





O ex-deputado alegou que tem sofrido com fortes crises de labirintite e, por recomendação médica, não será candidato a nada neste ano.





Eis a nota oficial enviada pela assessoria de Vicente, que também já foi um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):





Marcus Vicente decidiu não disputar a eleição 2026. Filiado ao Progressistas, ele havia colocado seu nome à disposição do partido para concorrer à Câmara dos Deputados.





Nas últimas semanas, Marcus apresentou um forte quadro de labirintite, que exige tratamento, repouso e redução do ritmo de atividades. Ele está bem, mas, segundo a equipe médica, a intensidade de uma campanha eleitoral poderia prejudicar sua recuperação e agravar o problema.





A decisão foi tomada em conjunto com a família. Marcus agradece o apoio e o carinho recebidos e informa que seguirá contribuindo com o Espírito Santo.