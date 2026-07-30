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Vitor Vogas

Baixa na União Progressista: Marcus Vicente desiste de se candidatar

Ex-deputado alegou que tem sofrido com fortes crises de labirintite e, por recomendação médica, não será candidato a nada neste ano

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:19

Públicado em 

30 jul 2026 às 16:19
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Marcus Vicente já foi deputado federal e desistiu de tentar voltar à Câmara
Marcus Vicente já foi deputado federal e desistiu de tentar voltar à Câmara Divulgação

O ex-deputado federal Marcus Vicente desistiu de tentar retornar à Câmara dos Deputados. Filiado ao Progressistas (PP), ele era um dos nomes cotados para compor a chapa da Federação União Progressista, que agora terá de se apressar para repor essa baixa de última hora.


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A convenção estadual da União Progressista (PP + União Brasil), com a definição da lista de candidatos, está marcada para a próxima quarta-feira (5). Os partidos e federações têm até o dia 15 de outubro para pedirem o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.


Aliado do governador Ricardo Ferraço (MDB) e do ex-governador Renato Casagrande (PSB), Vicente comunicou sua decisão na tarde desta quinta-feira (30), em um post no Instagram e por meio de nota à imprensa.


O ex-deputado alegou que tem sofrido com fortes crises de labirintite e, por recomendação médica, não será candidato a nada neste ano.


Eis a nota oficial enviada pela assessoria de Vicente, que também já foi um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):


Marcus Vicente decidiu não disputar a eleição 2026. Filiado ao Progressistas, ele havia colocado seu nome à disposição do partido para concorrer à Câmara dos Deputados.


Nas últimas semanas, Marcus apresentou um forte quadro de labirintite, que exige tratamento, repouso e redução do ritmo de atividades. Ele está bem, mas, segundo a equipe médica, a intensidade de uma campanha eleitoral poderia prejudicar sua recuperação e agravar o problema.


A decisão foi tomada em conjunto com a família. Marcus agradece o apoio e o carinho recebidos e informa que seguirá contribuindo com o Espírito Santo.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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